Temps et températures en Algérie ce samedi 22 mars : quelles sont les prévisions météo du jour ?

Les prévisions météorologiques pour ce samedi annoncent un temps instable sur plusieurs régions du pays. D’après le bulletin météo du jour, le nord connaîtra une alternance entre éclaircies et averses, avec des précipitations locales.

Les températures afficheront des valeurs comprises entre 18 et 23 °C sur les zones côtières, tandis qu’elles varieront entre 17 et 29 °C à l’intérieur des terres. Le vent soufflera avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h.

🟢À LIRE AUSSI : Perturbations dans l’alimentation en eau potable : SEAAL annonce des coupures temporaires

Dans le sud du pays, la météo s’annonce plus mouvementée, avec des orages et des averses pouvant affecter localement certaines régions. La chaleur restera marquée, avec des températures oscillant entre 27 et 47 °C. Le vent soufflera plus fort, atteignant par endroits les 60 km/h.

Alerte météo en Algérie : vents persistants dans ces wilayas !

En outre, une alerte météo, diffusée hier, met en garde contre de violentes rafales de vent prévues ce samedi dans plusieurs wilayas. Selon cette alerte, les vents atteindront des vitesses comprises entre 60 et 70 km/h, avec un pic d’intensité prévu dès midi et une persistance jusqu’en fin d’après-midi, aux alentours de 18h.

Les wilayas concernées par cette alerte sont Tipaza, Chlef et Mostaganem, où les conditions météorologiques pourraient perturber les activités en extérieur et le trafic routier.

Aïd El-Fitr 2025 : la date de célébration dévoilée !

Le Centre International d’Astronomie a révélé ses prévisions concernant la date probable de l’Aïd El-Fitr 1446 H en Algérie et à travers le monde, en s’appuyant sur des calculs astronomiques précis. D’après ces analyses, le mois de Ramadan devrait compter 30 jours dans plusieurs pays, dont l’Algérie. Ainsi, l’Aïd El-Fitr devrait être célébré le lundi 31 mars 2025. Toutefois, certains pays pourraient opter pour un début de Chawal dès le dimanche 30 mars.

Un phénomène astronomique marquant viendra appuyer ces prévisions. Le samedi 29 mars 2025, une éclipse solaire partielle sera visible dans certaines régions de l’ouest du monde arabe, notamment en Mauritanie, au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Ce phénomène revêt une importance particulière, car il coïncide avec la conjonction lunaire, un élément clé dans le calcul du début du mois de Chawal.

🟢À LIRE AUSSI : Le Centre d’Astronomie Internationale fixe la date de l’Aïd el-Fitr en Algérie

Le Centre International d’Astronomie souligne que la majorité des pays musulmans tenteront d’observer le croissant lunaire dans la soirée du samedi 29 mars. Or, selon les experts, cette observation s’avérera totalement impossible depuis l’est du globe et restera extrêmement difficile ailleurs, y compris dans le monde arabe. Même avec l’aide de technologies avancées comme les télescopes et les caméras CCD ultrasensibles, la visibilité du croissant lunaire restera hors d’atteinte.

Les seules régions où une observation assistée par télescope pourrait être envisageable se situent au centre et au nord du continent américain, mais dans des conditions particulièrement contraignantes. En conséquence, les critères scientifiques mondiaux confirment que l’observation du croissant lunaire ne sera pas réalisable dans la soirée du 29 mars, renforçant ainsi l’hypothèse d’un Aïd El-Fitr célébré le lundi 31 mars 2025.