Temps et températures en Algérie ce 27 novembre : que disent les prévisions météo du jour ?

Alors que le mois de novembre touche à sa fin, le temps en Algérie continue d’afficher une stabilité notable sur l’ensemble du territoire. Ce mercredi 27 novembre, le temps devrait rester relativement calme, sans grandes variations, selon les prévisions de Météo Algérie.

À l’Ouest du pays, un brouillard local s’invitera en matinée sur les régions côtières et intérieures, limitant temporairement la visibilité. Cependant, le ciel devrait s’éclaircir progressivement au fil de la journée, passant d’un état couvert à localement nuageux à des conditions plus dégagées dans l’après-midi.

🟢 À LIRE AUSSI : Bientôt un métro aérien à Alger ? Le chinois CRCC dévoile une solution au trafic urbain

Les régions du Centre et de l’Est connaîtront un scénario similaire. Des nuages accompagnés de brouillard matinal couvriront temporairement les zones côtières et intérieures, avant de laisser place à un ciel dégagé à partiellement voilé. Quelques passages nuageux pourraient persister dans l’après-midi.

Quant aux régions sahariennes, la tendance est au beau fixe. Un ciel généralement dégagé, ponctué de quelques voiles nuageux, dominera l’ensemble de notre grand Sud, garantissant une atmosphère paisible et ensoleillée.

La météo en Algérie ce mercredi 27 novembre : légère baisse des températures

Après une journée marquée par un temps relativement chaud, les températures enregistrent une légère baisse ce mercredi 27 novembre. Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), les maximales varieront entre 19 et 24 °C sur les régions côtières, entre 16 et 25 °C sur les régions intérieures et entre 20 et 31 °C sur les régions sahariennes.

🟢 À LIRE AUSSI : Ligne Béchar-Gara Djebilet : l’ANESRIF prend de l’avance pour livrer le projet avant 2026

Sur les côtes, les températures afficheront 19 °C à Oran et Ténès, 21 °C à Alger, 22 °C à Béjaïa et 23 °C à Annaba. Dans les zones intérieures, le mercure atteindra 19 °C à Saïda, 20 °C à Médéa et M’Sila, 24 °C à Chlef et 25 °C à Mascara. Ces valeurs restent confortables, bien que légèrement en recul par rapport à la veille. Au Sud, les régions sahariennes conserveront une ambiance plus douce avec 24 °C à El Oued et Illizi, et 26 °C à Timimoun.