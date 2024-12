Temps et températures du jeudi 12 décembre : le froid persiste, voici la météo du jour !

La fin de semaine s’annonce sous un climat marqué par des températures hivernales et une baisse notable du mercure à travers tout le pays. D’après l’Office National de la Météorologie (ONM), les prévisions météo de ce jeudi 12 décembre confirment la persistance d’un temps froid accompagné de gelées matinales localisées.

Les hauts plateaux de l’Ouest et de l’Est, ainsi que la région des Aurès, sont particulièrement concernés par ces risques de formation de gelées matinales, exigeant une vigilance accrue, notamment sur les routes.

Côté températures, Météo Algérie prévoit des maximales oscillant entre 16 et 19 °C sur les régions côtières. Les régions intérieures et les hauts plateaux enregistreront des valeurs comprises entre 11 et 18 °C. Dans le Sud, les régions sahariennes afficheront des températures variant entre 14 et 32 °C.

Que disent les prévisions météo du jeudi 12 décembre ?

Concernant les prévisions météo de ce jeudi, l’ONM annonce un ciel passagèrement nuageux sur les régions côtières et intérieures du Nord. En revanche, sur les hauts plateaux et les Aurès, le ciel s’annonce majoritairement voilé, avec quelques zones localement nuageuses.

Dans les régions sahariennes, Météo Algérie annonce un temps plus stable, avec un ciel dégagé à partiellement voilé en général. Ces régions profiteront d’un climat plus clément, en contraste avec les conditions plus fraîches du Nord.

Point Météo : l’ONU alerte sur le retour de La Niña !

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a tiré la sonnette d’alarme ce mercredi 11 décembre concernant la possible apparition du phénomène météorologique La Niña dans les trois prochains mois. Bien que caractérisé par des températures plus basses, ce phénomène devrait être « court et de faible intensité », selon les experts, et ne pourra pas contrebalancer les effets persistants et aggravants du réchauffement climatique.

D’après l’Organisation météorologique mondiale (OMM), La Niña se manifeste par un refroidissement des eaux de surface dans le Centre et l’Est du Pacifique équatorial. Ce phénomène s’accompagne de modifications de la circulation atmosphérique tropicale, incluant des changements au niveau des vents, de la pression et des précipitations. Généralement, ses effets climatiques s’opposent à ceux d’El Niño, en particulier dans les régions tropicales, où il engendre des variations à grande échelle.

Après un été chaud, l’hiver s’annonce glacial !

En 2024, marquée par un puissant épisode d’El Niño, la planète a connu des records de chaleur, plaçant cette année parmi les plus chaudes jamais enregistrées. Selon Celeste Saulo, secrétaire générale de l’OMM, « même si La Niña, connu pour ses effets de refroidissement, se manifeste, il ne suffira pas à inverser la tendance du réchauffement, alimentée par des niveaux records de gaz à effet de serre qui piègent la chaleur dans l’atmosphère ».

La Niña pourrait apparaître entre décembre 2024 et février 2025, avec une probabilité de survenance estimée à 55 %. Les impacts, bien que modérés, pourraient influer sur les conditions climatiques dans différentes régions du monde. Cependant, les scientifiques s’accordent à dire que les effets temporaires de ce phénomène ne pourront freiner l’urgence climatique à laquelle la planète est confrontée.