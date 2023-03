Temps chaud persistant au nord de l’Algérie ce jeudi 30 mars

Le nord de l’Algérie est encore une fois frappé par une vague de chaleur intense qui a commencé ces derniers jours. Les températures élevées ont été enregistrées dans plusieurs régions, affectant la vie quotidienne des citoyens. Ce jeudi 30 mars, la chaleur persiste avec des risques de canicule. Il est important de prendre les précautions nécessaires pour se protéger.

Une vague de chaleur sur le nord de l’Algérie.

Le nord de l’Algérie subit une vague de chaleur intense qui a commencé ces derniers jours et qui continue de s’intensifier. Selon les prévisions météorologiques, cette vague de chaleur devrait persister encore plusieurs jours. Cette situation est due à un anticyclone qui s’étend depuis le désert du Sahara jusqu’à la Méditerranée, entraînant une hausse des températures.

Cette vague de chaleur a affecté la vie quotidienne des citoyens en Algérie, notamment ceux qui travaillent à l’extérieur. Les autorités ont appelé les citoyens à prendre les précautions nécessaires pour se protéger contre les risques de canicule.

Les températures élevées continuent de persister ce jeudi 30 mars

Ce jeudi 30 mars, les températures élevées continuent de persister dans le nord de l’Algérie. Selon les prévisions météorologiques, les températures pourraient atteindre 31°C dans certaines régions. Cette vague de chaleur a déjà causé des désagréments tels que des coups de chaleur, des insomnies, des malaises et des perturbations dans les activités quotidiennes.

Les autorités ont recommandé aux citoyens de rester à l’ombre pendant les heures les plus chaudes de la journée, d’éviter toute activité physique intense et de boire suffisamment d’eau pour éviter la déshydratation. Les personnes âgées et les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets de la chaleur, il est donc important de prendre des mesures supplémentaires pour leur protection.

Bulletin météo : les températures pour ce jeudi 30 mars

Concernant les températures maximales prévues ce jeudi, l’ONM a fait savoir qu’elles oscilleront entre 22 °C et 31 °C sur les régions côtières. Avec 22 °C à Tenes, 24 °C à Tipaza, 27 °C à Béjaia, 29 °C à El Tarf et 31 °C à Tlemcen.

En outre, les services de Météo Algérie ont indiqué que les températures maximales atteindront entre 24 °C et 29 °C sur les régions intérieures. Selon la même source, le mercure affichera 25 °C à Blida, 26 °C à Djelfa, 27 °C à Sétif et à Batna et 29 °C à Chlef.

Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, l’ONM a prévu des températures variant entre 29 °C et 37 °C. Avec 28 °C à El Oued, 29 °C à Djanet et 31 °C à Béchar.

Risques de canicule : les précautions à prendre pour se protéger

Les risques de canicule sont élevés pendant cette vague de chaleur. Il est important de prendre les précautions nécessaires pour se protéger. Les autorités ont recommandé de rester à l’intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée, de porter des vêtements légers et amples pour permettre à la peau de respirer, et de boire beaucoup d’eau pour éviter la déshydratation.

Il est également recommandé de protéger la tête et le visage avec un chapeau ou un parasol, d’utiliser des crèmes solaires avec un facteur de protection élevé pour éviter les coups de soleil et les brûlures. Les personnes les plus vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques doivent être particulièrement vigilantes et prendre des précautions supplémentaires pour éviter les risques de canicule.

La vague de chaleur qui persiste dans le nord de l’Algérie est une situation à prendre au sérieux. Les autorités ont appelé les citoyens à prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger contre les risques de canicule. En suivant les recommandations des autorités, chacun peut contribuer à réduire les risques et à préserver sa santé.