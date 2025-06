Temps caniculaire en Algérie : voici les prévisions météo pour ce lundi 2 juin !

Le mois de juin s’installe sous des airs d’été. Ce lundi 2 juin 2025, une chaleur quasi caniculaire gagne progressivement les régions côtières, tandis que le sud du pays reste sous l’influence d’une instabilité atmosphérique marquée par des orages et des pluies locales.

Selon les services de Météo Algérie, les températures poursuivent leur ascension et atteindront des niveaux particulièrement élevés sur plusieurs wilayas du centre et de l’est. Les régions côtières ne sont pas en reste, avec un mercure qui flirte avec les seuils de la canicule, notamment à Alger, Boumerdès, Skikda, Annaba, El Tarf, Jijel et Tizi Ouzou. Ces wilayas figurent d’ailleurs sur la liste des wilayas placées sous vigilance jaune « canicule » par l’Office National de la Météorologie (ONM).

Des pics atteignant les 47 °C à l’intérieur du pays

À l’intérieur du pays, le thermomètre s’affole également, notamment dans le centre-ouest, où un temps très chaud est à prévoir tout au long de la journée. Les autorités appellent à la prudence, en particulier pour les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques, plus sensibles aux coups de chaleur.

Dès ce lundi 2 juin, le mercure commencera à grimper dangereusement. Les régions côtières de l’ouest et du centre connaîtront des maximales dépassant les 40 degrés Celsius, tandis que l’intérieur du pays pourrait enregistrer des pics allant jusqu’à 47 °C. Cette situation risque de se maintenir pendant plusieurs jours, rendant les déplacements et les activités en plein air particulièrement éprouvants.

En parallèle, certaines wilayas du sud se préparent à affronter un tout autre scénario. D’après les bulletins de Météo Algérie, des pluies orageuses concerneront les régions de Tamanrasset, Djanet et Illizi, placées en vigilance jaune « orages » et « pluies ».

Aïd el-Adha 2025 : une canicule exceptionnelle attendue sur l’ensemble du pays !

Alors que les Algériens s’apprêtent à célébrer l’Aïd el-Adha, les prévisions météorologiques annoncent un week-end marqué par une hausse exceptionnelle des températures à travers tout le territoire national.

Selon les dernières données issues des modèles numériques de surveillance atmosphérique, une puissante vague de chaleur s’apprête à balayer l’ensemble des wilayas du pays, sans exception, à partir du vendredi 6 juin 2025, date qui coïncide avec la célébration de l’Aïd el-Adha.

D’après les prévisions de Météo Algérie, une masse d’air saharienne brûlante dominera les conditions climatiques jusqu’au dimanche. Les températures grimperont à des niveaux rarement atteints pour cette période de l’année, frôlant parfois des records historiques, notamment dans les régions intérieures.

Quelles sont les précautions à prendre pour l’Aïd el-Adha ?

Dans ce contexte de canicule, les autorités appellent les citoyens à la vigilance. Il est recommandé de limiter les expositions au soleil, de s’hydrater régulièrement, d’éviter les efforts physiques intenses et de veiller à la santé des personnes vulnérables, particulièrement les enfants et les personnes âgées.

L’ONM invite également les citoyens à consulter continuellement les bulletins météorologiques pour suivre l’évolution des conditions climatiques durant ces jours de fête. Car si l’Aïd el-Adha est un moment de réjouissance et de partage, il reste essentiel de célébrer tout en garantissant la sécurité de chacun.