Temps calme ou pluies orageuses ? Voici la météo du mardi 7 octobre en Algérie !

Un temps globalement calme continue de dominer la météo en Algérie en ce mardi 7 octobre. Selon le dernier bulletin de Météo Algérie, la journée s’annonce stable sur la majeure partie du territoire, avec un ciel dégagé à partiellement voilé sur la majorité des régions nord.

Les prévisionnistes annoncent un ciel clair à légèrement nuageux sur les régions de l’ouest et du centre, tandis que quelques passages nuageux plus denses persisteront localement à l’est du pays. Ces formations nuageuses resteront toutefois sans grande incidence, maintenant une atmosphère automnale plutôt agréable.

Dans le sud du pays, le scénario météorologique restera similaire, avec un ciel généralement dégagé à partiellement voilé. Cependant, l’extrême sud connaîtra des conditions un peu plus instables. Des nuages plus épais recouvriront le ciel dans certaines zones, accompagnés localement de pluies faibles à modérées, parfois orageuses.

Les services de Météo Algérie ont d’ailleurs placé en vigilance jaune “orages” plusieurs wilayas du sud et de l’ouest du pays. Les wilayas concernées sont Sidi Bel Abbès, Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset, où des orages isolés pourraient éclater dans l’après-midi ou en soirée.

En bref…

Globalement, cette journée de mardi s’annonce marquée par un temps calme et agréable sur l’ensemble du territoire, annonçant la poursuite d’une stabilité météorologique typiquement automnale. Néanmoins, les habitants des régions placées en vigilance sont invités à rester attentifs aux bulletins de Météo Algérie, surtout en cas de déplacement vers le sud.