Temps automnal en Algérie : persistance des pluies dans plusieurs régions ce mardi 18 novembre

La météo se dégrade nettement ce mardi 18 novembre sur de nombreuses régions du pays. Les services météorologiques multiplient les bulletins d’alerte face à une activité orageuse soutenue, des pluies abondantes et des vents violents qui soulèvent d’importantes quantités de sable dans le Sud.

Les précipitations les plus marquées touchent l’Ouest du pays dès la matinée. Un bulletin spécial annonce le maintien d’orages actifs avec des cumuls pouvant grimper jusqu’à 40 mm avant midi. Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran et Mostaganem font partie des wilayas les plus exposées à ce premier épisode pluvieux.

Dès 9 h, une autre salve d’averses orageuses gagne du terrain vers l’intérieur du pays. Naâma, El Bayadh, Béchar et Béni Abbès se retrouvent sous un ciel très instable qui le restera jusqu’à 18 h. Les cellules orageuses se renforcent en cours d’après-midi et glissent vers le Centre. À partir de 15 h, un nouveau bulletin élargit l’alerte à Médéa, Tissemsilt, Relizane, Mascara, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, El Menia et Ouargla. Ces régions se préparent à des pluies parfois intenses jusqu’à 21 h.

Le mauvais temps s’étend ensuite vers le Sud-Est. Ghardaïa, Touggourt, El Oued, Tébessa et Khenchela enregistrent à leur tour des orages marqués localement, un épisode qui commence à midi et qui se poursuivra jusqu’à l’aube de mercredi.

Les régions côtières de l’Est connaissent également un temps très agité. Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf entrent en vigilance en milieu de journée, avec des averses orageuses localement fortes jusqu’à 21 h. Les prévisionnistes s’attendent à des épisodes intenses par moments, surtout sur les zones proches du littoral.

En parallèle, plusieurs wilayas du Sud subissent un phénomène tout aussi préoccupant : des vents violents qui arrachent et projettent d’épaisses quantités de sable. Une alerte s’applique de midi à 21 h sur Béni Abbès, Timimoun, Adrar et In Salah. Les rafales réduisent fortement la visibilité et compliquent les déplacements routiers dans ces régions déjà sensibles aux conditions météo extrêmes.

Cette dégradation généralisée marque l’un des épisodes les plus dynamiques de la semaine. Les services météorologiques appellent les citoyens à redoubler de vigilance et à suivre régulièrement les mises à jour, car l’instabilité pourrait encore se renforcer dans les heures à venir.

CRAAG : un spectacle météoritique majeur marque le ciel algérien

La nuit du 16 au 17 novembre 2025 a offert l’un des spectacles astronomiques les plus attendus de l’année. Les Léonides, actifs depuis le 6 novembre, ont atteint leur pic et ont transformé la seconde moitié de la nuit en scène lumineuse. Les observateurs ont profité d’un maximum d’activité vers 5 h du matin, moment où l’essaim a dévoilé près de 20 météores par heure en direction de l’Est. Le radiant se trouvait juste au Nord de l’étoile Régulus, dans la constellation du Lion.

Ceux qui se sont éloignés des villes ont saisi les plus belles images du phénomène. Les météores ont filé à plus de 70 km/s, laissant des traînées bleu-vert qui ont parfois persisté plusieurs minutes. Quelques boules de feu ont même traversé le ciel, signatures éclatantes des particules les plus massives issues de la comète 55P/Tempel-Tuttle.

🟢 À LIRE AUSSI : Séisme en Algérie : une secousse tellurique secoue cette wilaya ce 17 novembre

L’essaim n’a pas déclenché de tempête météoritique comme celles de 1966 ou de 2002, mais la faible luminosité du croissant de Lune a permis une observation claire et généreuse. Le rendez-vous astronomique de cette année a rappelé la régularité fascinante de ce ballet céleste, en attendant la prochaine grande explosion d’activité prévue au début des années 2030.