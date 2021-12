Temps additionnel match contre l’Algérie : Qatar au cœur d’une polémique

L’Algérie fête encore sa qualification pour la finale de la Coupe Arabe ! Une victoire historique après un grand match de demi-finale contre le pays organisateur de ce tournoi.

En effet, et après une confrontation enflammée, opposant l’équipe nationale A’ à son homologue qatarie, les Fennecs ont fortement dominé, obtenant ainsi le billet de la qualification à la finale de cette compétition arabe.

Alors que Youcef Belaili et ses coéquipiers s’apprêtaient à quelques petites minutes de plus, après la fin des 90 minutes officielles du jeu avec 1-0 en faveur des Fennecs, l’arbitre Szymon Marciniak n’a pas hésité à annoncer 9 minutes de temps additionnel pour finalement laisser jouer 10 minutes au-delà du temps réglementaire.

Le « large » temps additionnel fait scandale !

Une générosité qui a logiquement suscité l’incompréhension, voire le mécontentement des Verts, du staff technique, mais aussi du public.

» J’étais très mécontent quand l’arbitre est venu vers moi en me disant 9 minutes. À la fin, on joue 19 minutes de plus, c’est fou ! » estime le sélectionneur Madjid Bougherra.

Dans le même sillage, les internautes sur les différents réseaux sociaux n’ont pas caché leur mécontentement face à cet effet. » 19 minutes de plus ? C’est du jamais vu ! Il aurait pu leur accorder une troisième mi-temps alors « , s’expriment-ils.

Toutefois, et malgré l’égalisation du Qatar lors de ce large temps additionnel, Yacine Brahimi, le meneur du jeu, a pu offrir un penalty à son coéquipier Youcef Belaili, élu homme du match, qui n’a pas manqué à l’inscrire avec pleine de détermination, sur les filets de l’équipe adverse, donnant ainsi la victoire à l’Algérie.

» Je ne cherche pas à être désigné meilleur joueur du match, ce qui m’intéresse, c’est de rendre le peuple algérien fier et heureux « , déclare le natif d’Oran.

Après une telle soirée, nul doute que les Fennecs sont désormais imbattables !