Tempête de vents violents en Algérie : voici le point météo complet de ce jeudi 29 janvier

Une tempête de vent sans précédent secoue plusieurs régions du pays, causant d’importants dégâts matériels et perturbant la circulation et les déplacements. Ce jeudi 29 janvier, le temps restera fortement perturbé, avec un ciel gris sur l’ensemble des wilayas du Nord, des pluies soutenues et la persistance de vents violents. L’Office national de météorologie (ONM) appelle à la vigilance et assure un suivi continu de la situation.

Selon le Bulletin météorologique spécial (BMS) de l’ONM, des pluies parfois accompagnées d’averses orageuses et localement de chutes de grêle affecteront plusieurs wilayas mercredi et jeudi. La vigilance « Orange » concerne notamment les wilayas de Mostaganem, Chlef, Relizane, Tissemsilt et Ain Defla, ainsi que le nord de Tiaret. Les cumuls de pluie sont estimés entre 20 et 40 mm, du mercredi à 18h00 jusqu’au jeudi à 6h00, renforçant le risque de perturbations locales et de dommages matériels.

Vents violents : des rafales atteignant 140 km/h

La situation météorologique s’est caractérisée par des vents violents dans plusieurs régions, avec des rafales atteignant des niveaux records. Brahim Ihadadene, Directeur général de l’ONM, a indiqué que certaines zones ont enregistré des pointes jusqu’à 140 km/h, notamment à Tessala (wilaya de Sidi Bel Abbès) et 137 km/h à Chréa (Blida). Les relevés actualisés à 16h30 ont montré 115 km/h à Tlemcen, 120 km/h à Maghnia, 90 km/h à Chlef et 117 km/h à Ténès, tandis qu’Alger enregistrait 70 km/h et Oran 90 km/h.

Face à ces conditions extrêmes, Météo Algérie a mis en place une cellule de crise pour suivre l’évolution des phénomènes et informer les citoyens en temps réel. Les pouvoirs publics ont, par ailleurs, pris des mesures préventives pour limiter les impacts de cette tempête.

Les vents violents, qui ont frappé particulièrement l’Ouest du pays, devraient faiblir progressivement à partir de ce jeudi. Selon Rafik Hamadache, chef du département des prévisions météorologiques à l’ONM, les rafales qui ont atteint 110 à 120 km/h dans les wilayas de Maghnia et Sidi Bel Abbès se déplaceront vers le Centre et l’Est, affectant notamment les régions côtières et les Hauts-Plateaux. Dans ces zones, la vitesse des vents devrait retomber à 90 km/h à partir de jeudi matin, offrant un répit relatif après des heures de perturbations exceptionnelles.

Malgré un affaiblissement progressif, les vents resteront soutenus jusqu’à la fin de validité du BMS, jeudi après-midi, avec des vitesses oscillant entre 50 et 70 km/h. L’ONM recommande à la population de rester prudente et de suivre les mises à jour météorologiques régulières pour anticiper toute évolution imprévue. Les autorités locales continuent de mobiliser les équipes de secours afin de limiter les risques et de protéger les infrastructures fragiles.

🟢 À LIRE AUSSI : Vents violents : les cours suspendus dans plus de 40 wilayas ce mercredi et jeudi