Témoignage poignant d’une famille de Béjaia ayant tout perdu lors des incendies (VIDEO)

Pour la troisième année consécutive, l’Algérie vit au rythme des feux de forêts durant la saison estivale. Pour cette année 2023, plusieurs régions ont été touchées, dont Béjaia et Bouira, ou les citoyens ont dû faire face à des incendies ravageurs.

Ces incendies ont entrainé le décès d’au moins 34 personnes, selon un bilan communiqué par la Ministère de l’Intérieur, mais aussi des hectares de terres brulées. Parmi ses terres, on a des forets mais aussi celles appartenant à des citoyens qui y habitent et travaillent la terre, des agriculteurs et des éleveurs désemparés devant une telle situation.

Un couple vivant à Béjaia a ouvert son cœur et exprimé son désarroi dans une interview, diffusée sur « Aj Plus Français ». La femme et son mari agriculteur racontent que les incendies leur ont tout fait perdre ou du moins le peu qu’il avaient.

On demande à la femme, Souhila Boukati elle était avec les enfants, elle répond que oui, puis réplique « ne me le rappelle pas s’il te plaît », la voix nouée et les larmes aux yeux.

A son tour son mari témoigne qu’il perdu son gagne-pain en montrant son terrain incendié, Il affirme avoir tout perdu, même sa maison.

Pour conclure, l’épouse rajoute, que déjà que leur situation était compliquée avant, et les incendies ne leur a rien laissé.

A LIRE AUSSI : INCENDIES EN ALGÉRIE : le dernier bilan officiel fait état de 34 morts (ministère de l’Intérieur)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AJ+ français (@ajplusfrancais)

Merad rassure quant à l’indemnisation des sinistrés des incendies

Le ministre de l’Intérieur, Brahim Merad a effectué hier, le mardi 25 juillet 2023, une tournée à travers les zones touchées par les incendies à Bouira et Bejaïa et s’est enquis de la progression des opérations d’extinction et de la prise en charge des citoyens affectés.

Le ministre a affirmé, lors de sa tournée, que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune « se soucie de la présence sur le terrain, aux côtés du citoyen, notamment dans les circonstances difficiles ».

A LIRE AUSSI : Incendies en Algérie : le ministre de l’intérieur affirme l’indemnisation des personnes touchées

Merad qui incliné à la mémoire des victimes de ces incendies a affirmé que « les services de l’Etat prendront en charge l’indemnisation des sinistrés et que les comités locaux ont entamé leur travail ».

« Les dégâts matériels seront indemnisés, les commissions sont déjà à l’œuvre dans toutes les wilayas concernées par les incendies à l’effet de recenser les dégâts », a t-il affirmé.