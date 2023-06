Témoignage de Robert A., un Américain soigné au Centre ANADOLU pour un cancer de la prostate

Le Centre Médical Anadolu fait partie des plus grands et des plus renommés hôpitaux de Turquie. Grâce à sa réputation, il attire des patients du monde entier. Ses équipes médicales composées d’éminents spécialistes et de praticiens expérimentés, ses équipements ultramodernes, ses services internationaux de haute facture assurent aux patients des soins adaptés et une prise en charge optimale.

Nombreux sont les témoignages d’anciens patients qui attestent de l’excellence des services que prodigue le Centre Médical Anadolu. Parmi eux on trouve celui de Robert A., un ancien chirurgien de Californie (États-Unis), aujourd’hui âgé de 80 ans, qui nous raconte comment il a découvert le Centre Anadolu et son expérience du traitement au lutécium d’un cancer de la prostate.

Voici son récit…

Ils prennent tellement bien soin de vous au Centre Anadolu que c’est tout simplement incroyable !

Bonjour à tous. Je m’appelle Bob. Je suis un ancien chirurgien généraliste à Sacramento, en Californie. Puis, en 2003, j’ai déménagé à Hawaï. Je suis devenu aquarelliste et je passe mon temps à peindre. C’est un monde différent, mais pour moi, cela a été un changement très intéressant.

J’ai maintenant plus de 80 ans, et comme beaucoup d’hommes à cet âge j’ai développé un cancer de la prostate. Pour savoir ce qu’il fallait faire, je suis retourné à la clinique Mayo de Rochester, dans le Minnesota, où j’ai fait mes études. L’urologue m’a indiqué que j’avais plusieurs options. Il m’a appris qu’en Allemagne, on a appris à tuer ce cancer à l’aide d’un médicament radioactif appelé lutécium.

Là-bas, j’ai parlé à certains de mes collègues qui m’ont recommandé de me rendre en Turquie. Cependant, l’idée m’effrayait un peu, car j’étais seule, j’avais 80 ans, je ne parlais pas turc et je ne savais pas vraiment quoi faire. Mais je suis finalement arrivée ici et c’était incroyable de voir à quel point les gens du Centre Anadolu se sont bien occupés de moi.

C’est mon quatrième voyage ici (…). C’est aussi mon quatrième traitement et je me sens bien ! Ils prennent tellement bien soin de vous ici que c’est tout simplement incroyable.

J’encourage tous ceux qui ont la possibilité de venir ici de le faire parce que les gens y sont comme quand j’étais médecin, il y a 50 ans. Ils se soucient du patient, ce n’est pas seulement l’argent qui compte.

Robert A. raconte comment se déroule le traitement du cancer de la prostate au lutécium

Je vous donne un exemple. Je séjourne dans un merveilleux hôtel et nous devions faire des analyses de laboratoire. J’ai demandé aux hommes de la réception de me réveiller à 6 h 30. Ils ont découvert que mon téléphone ne fonctionnait pas. Alors, un employé est monté de la réception au 14e étage où je me trouvais pour me dire qu’il était l’heure de me lever. En Amérique, peu de gens font cela.

C’est un exemple de la qualité des soins que vous recevez. Chaque jour, on me conduit de l’hôtel à l’hôpital et ils me surveillent. On s’assure que je suis arrivé à l’aéroport à temps et toutes ces choses. Je ne peux donc que recommander aux gens de venir ici, c’est un hôpital fabuleux, très unique !

Maintenant, je voudrais vous parler un peu de mon traitement ici, à Anadolu. Je reçois un médicament de type radiation (le lutécium) par intraveineuse. Mais avant cela, les médecins vérifient l’état de mon foie et de mes reins grâce à des tests sanguins. Ainsi, si vous êtes apte à suivre ce traitement, vous commencez le traitement.

Vous recevez d’abord un médicament qui vous empêche d’avoir des nausées ou des vomissements, puis l’équipe médicale vous administre le traitement au lutécium. Vous recevez encore quelques onces de solution saline et les soignants vous font boire de l’eau.

Je suis donc très heureux de poursuivre ce traitement ici et j’espère pouvoir continuer jusqu’à ce que le cancer disparaisse. J’espère aussi que ce témoignage vous aidera à prendre une décision. Si vous pouvez venir à Anadolu, sachez que c’est un très bon endroit !