Téléviseurs LG NanoCell et UHD 4K : profitez des baisses de prix exceptionnelles chez LG !

Découvrez les toutes dernières offres irrésistibles de LG Algérie pour les téléviseurs LG NanoCell et UHD 4K ! Si vous cherchez à améliorer votre expérience de visionnage avec une qualité d’image exceptionnelle, des couleurs éclatantes et des fonctionnalités avancées, vous êtes au bon endroit. LG Algérie a annoncé une baisse significative des prix sur ses deux gammes de téléviseurs NanoCell et UHD 4K, offrant ainsi une opportunité unique d’acquérir un téléviseur haut de gamme à un prix abordable.

Dans cet article, nous vous présenterons une vue d’ensemble détaillée des modèles de téléviseurs disponibles, ainsi que les prix attractifs qui les accompagnent. Ne manquez pas cette occasion pour vous offrir une expérience de divertissement exceptionnelle et immersive, grâce aux téléviseurs LG NanoCell et UHD 4K, et ce, à des prix imbattables !

Découvrez les nouveaux prix des Smart TV LG NanoCell !

LG Algérie propose des réductions exceptionnelles sur plusieurs modèles de téléviseurs LG NanoCell. Par exemple, le téléviseur LG NanoCell 65″ est désormais disponible au prix de 199 900 DZD au lieu de 229 900 DZD, ce qui représente une économie considérable. Si vous recherchez une taille d’écran légèrement plus petite, le modèle LG NanoCell 55″ est proposé au prix attractif de 149 900 DZD au lieu de 169 900 DZD.

De plus, pour ceux qui préfèrent un écran plus compact, le téléviseur LG NanoCell 50″ est désormais accessible à 118 900 DZD au lieu de 129 900 DZD. Ces réductions incroyables offrent une occasion unique de se procurer des téléviseurs LG NanoCell de haute qualité à des prix abordables, permettant ainsi à chacun de profiter d’une expérience de visionnage exceptionnelle dans le confort de son foyer. Ne manquez pas cette opportunité de mettre à niveau votre téléviseur avec les offres de LG Algérie sur les modèles NanoCell.

D’ailleurs, il est à préciser que la technologie des nouvelles TV NanoCell du leader LG offrent une expérience inédite avec une qualité d’images inégalée, des couleurs plus réalistes et précises sous tous les angles et un contraste infini.

LG baisse les prix de ses téléviseurs : qu’en est-il de la gamme UHD 4K ?

LG Algérie propose également des réductions intéressantes sur sa gamme de téléviseurs Ultra HD (UHD) 4K. En effet, vous pouvez profiter de ces remises sur le téléviseur LG UHD 65″ qui est disponible au prix de 174 900 DZD au lieu de 189 900 DZD, ce qui vous permet d’économiser considérablement.

Pour ceux qui préfèrent une taille d’écran plus petite, le modèle LG UHD 55″ est disponible à partir de 124 900 DZD au lieu de 129 900 DZD. De plus, le téléviseur LG UHD 50″ est disponible à 101 900 DZD au lieu de 104 900 DZD.

Ne manquez pas non plus les offres sur d’autres modèles, comme le téléviseur TV UHD 43″ proposé à 85 900 DZD au lieu de 94 900 DA, et le téléviseur TV FHD 43″ à 62 900 DZD au lieu de 69 900 DA. Profitez des couleurs et images spectaculaires grâce aux écrans ultra-HD 4K de LG. La technologie Ultra HD (UHD) s’installe au cœur de votre salon pour vous faire vivre une expérience télévisuelle à couper le souffle.

Avec ces réductions, LG vous offre la possibilité d’acquérir des téléviseurs de haute qualité à des prix abordables, pour une expérience de visionnage immersive et captivante. N’hésitez pas à saisir ces offres exceptionnelles chez LG Algérie et à mettre à niveau votre divertissement à domicile.