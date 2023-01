Téléviseurs LG Algérie : le NanoCell TV en 3 points

Avec l’avancement technologique des téléviseurs, il devient de plus en plus facile de se perdre, notamment pendant la recherche d’une TV. Après le LCD, le LED, le OLED, place désormais à la technologie NanoCell signée LG.

Très différente de celle d’un téléviseur OLED, la technologie NanoCell de LG devient sans conteste la crème des téléviseurs LCD à rétroéclairage LED. Dans cet article, nous allons vous résumer en 3 points cette technologie.

Élargis avec de nouvelles dimensions 75 et 50 pouces, les téléviseurs LG NanoCell offrent à l’utilisateur une expérience inédite, entre couleurs plus réalistes, un contraste infini et surtout une qualité d’images inégalée.

Composé du filtre Nano-Particules d’environ 1 nanomètre, placé sur une dalle LCD, la technologie de LG offre en même temps une qualité d’image inégalée, des couleurs pures, plus réalistes et plus précises sous tous les angles et avec un contraste infini.

IA α5, un processeur pas comme les autres

Le premier point à retenir des téléviseurs LG NanoCell, c’est le Processeur α 5 de cinquième génération. Ce dernier vient offrir des solutions d’amélioration des images grâce à l’intelligence artificielle telle que : AI Brightness Control qui améliore le rendu de la luminosité selon l’endroit où votre téléviseur est placé.

On retrouve également l’intelligence artificielle « Genre Sélection ». Cette AI sélectionne automatiquement le type d’affichage selon le contenu regardé afin de donner une expérience de visionnage optimale à l’utilisateur.

Mais pas que, ce téléviseur LG se démarque également avec l’AI picture Pro et AI Sound Pro. La première vise à donner un rendu de meilleure qualité de l’image. Quant à la deuxième, elle livre un bien meilleur son immersif qui transforme un son à deux canaux en un son surround virtuel 5.1.2.

Rien de mieux pour profiter d’un film ou d’une série

Grâce à l’accès direct aux principaux services de streaming, chacun trouvera forcément ce qui lui plaît avec le téléviseur Nanocell LG.

Mieux encore, avec le Dolby Vision IQ qui ajuste intelligemment les réglages d’image et le Dolby Atmos qui offre un son surround immersif, l’utilisateur pourra profiter d’un mini-cinéma à domicile.

Les avantages ne s’arrêtent pas là. Le téléviseur propose un AMD FreeSync™ Premium qui offre un taux de rafraîchissement variable. Ce dernier apporte une fluidité durant le streaming sur les applications de VOD.

Qu’en est-il du Gaming ?

Considérés parmi les premiers acheteurs de télévision, les Gamers seront bien content avec le Nanocell LG. Pourquoi ? Avec la technologie AMD FreeSync™ Premium, l’utilisateur bénéficiera aussi un taux de rafraîchissement qui pourrait bien augmenter pour offrir une expérience utilisateur pas comme les autres.

Outre cette technologie, le téléviseur LG propose aussi les technologies de VRR, ALLM, et eARC. Ces derniers offrent contenus les plus rapides en haute définition avec des graphismes synchronisés et surtout fluides.