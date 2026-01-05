Télétravail : ce pays européen propose un visa spécial pour freelances

La Bulgarie vient de franchir un pas important dans l’attraction des talents internationaux. Le pays a récemment annoncé le lancement d’un visa dédié aux travailleurs à distance, aussi appelé visa « digital nomad». Une initiative qui s’inscrit dans une tendance européenne de plus en plus marquée et qui ouvre de nouvelles perspectives aux freelances et télétravailleurs du monde entier.

Ce visa permet aux professionnels de vivre légalement en Bulgarie tout en travaillant à distance pour une entreprise ou des clients basés à l’étranger, sans obligation d’intégrer le marché du travail local.

Un visa d’un an renouvelable sous conditions

Le visa pour travailleurs à distance proposé par la Bulgarie autorise un séjour d’un an, avec la possibilité de renouvellement. Il s’adresse aux salariés en télétravail ainsi qu’aux indépendants et freelances exerçant leur activité en ligne.

Pour être éligible, le demandeur doit prouver qu’il dispose de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour. Une assurance santé couvrant toute la durée du visa est également exigée. En revanche, ce titre de séjour ne permet pas de travailler pour une entreprise bulgare ni de proposer des services sur le marché local.

Une liberté de circulation dans l’espace Schengen

L’un des principaux atouts de ce visa réside dans la liberté de déplacement qu’il offre au sein de l’espace Schengen, qui regroupe 29 pays européens. Les titulaires peuvent ainsi voyager librement à travers l’Europe, sans démarches supplémentaires, tout en résidant officiellement en Bulgarie.

Cette flexibilité séduit particulièrement les travailleurs à distance, souvent à la recherche d’un équilibre entre travail, mobilité et découverte culturelle.

La Bulgarie, une destination attractive et abordable

Moins médiatisée que d’autres pays européens, la Bulgarie présente pourtant de nombreux avantages. Le coût de la vie y est nettement plus bas que dans la majorité des pays de l’Union européenne. Logement, transports, alimentation et services restent accessibles, même avec des revenus modestes.

Le pays offre également un cadre de vie agréable, entre montagnes, plages de la mer Noire et villes dynamiques comme Sofia ou Plovdiv. Une combinaison qui attire de plus en plus d’expatriés et de travailleurs nomades.

Pourquoi ce visa séduit de plus en plus de télétravailleurs

Le télétravail connaît une croissance rapide à l’échelle mondiale. De nombreux professionnels cherchent désormais des destinations leur permettant de travailler autrement, tout en profitant d’une meilleure qualité de vie.

Dans ce contexte, la Bulgarie apparaît comme une alternative intéressante aux destinations plus coûteuses. Elle permet de vivre en Europe, de voyager librement et de maintenir une activité professionnelle stable, sans pression financière excessive.

Une tendance européenne en pleine expansion

La Bulgarie n’est pas un cas isolé. Des pays comme le Portugal, l’Espagne ou encore la Slovénie ont déjà mis en place des visas similaires pour attirer les travailleurs étrangers. Ces programmes visent à dynamiser l’économie locale tout en répondant aux nouvelles formes de travail.

Avec ce nouveau visa, la Bulgarie confirme sa volonté de s’inscrire dans cette dynamique et de devenir une destination stratégique pour les travailleurs à distance en Europe.

