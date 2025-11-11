Téléphonie mobile : l’ARPCE met en garde contre l’utilisation de ce type d’appareils

L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) a lancé, ce mardi, un avertissement officiel à l’attention des citoyens concernant les dangers liés à l’achat et à l’utilisation de téléphones non homologués. Ces appareils, souvent vendus à bas prix sur les marchés parallèles ou via Internet, ne respectent pas les normes techniques exigées et peuvent mettre en péril la sécurité des utilisateurs.

Téléphones non homologués : l’ARPCE met en garde contre des risques graves pour les utilisateurs

Dans son communiqué, l’ARPCE explique que les téléphones non certifiés présentent plusieurs risques, aussi bien techniques que sanitaires. En premier lieu, leur utilisation pourrait entraîner des coupures de communication soudaines, y compris dans des moments critiques. Les utilisateurs pourraient ainsi se retrouver dans l’impossibilité de contacter les services d’urgence — police, protection civile ou ambulance — au moment où ils en auraient le plus besoin.

L’Autorité précise également que ces appareils ne sont pas toujours compatibles avec les réseaux nationaux, ce qui entraîne des dysfonctionnements fréquents et un accès limité à certains services essentiels. À cela s’ajoute une dégradation de la qualité des appels, marquée par des coupures, des interférences ou une faible réception du signal.

L’ARPCE met en garde contre les téléphones non homologués

Mais les conséquences ne s’arrêtent pas là. L’ARPCE alerte aussi sur les risques pour la santé que peuvent présenter ces téléphones. Certains modèles dépasseraient les seuils d’émission de rayonnements autorisés, exposant ainsi les utilisateurs à un niveau de radiation potentiellement dangereux. Ces écarts sont dus à l’absence de tests de conformité qui garantissent normalement la sécurité et la fiabilité des produits mis sur le marché.

Face à cette situation, l’Autorité appelle les consommateurs à faire preuve de vigilance avant tout achat. Elle recommande de vérifier la présence d’un autocollant officiel portant la mention « Approuvé par l’ARPCE » ou « Certifié par l’ARPCE », suivi d’un numéro d’homologation unique. Ce marquage constitue la seule preuve que le téléphone a passé avec succès les essais techniques et réglementaires exigés par les autorités.

L’ARPCE rappelle enfin que l’homologation des équipements de télécommunication n’est pas une simple formalité administrative, mais une mesure essentielle pour protéger les utilisateurs et assurer la fiabilité du réseau national. À travers cet avertissement, elle espère sensibiliser davantage les citoyens à l’importance d’acheter des appareils conformes et de se détourner des circuits illégaux.

Cette mise en garde s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’ARPCE pour garantir la sécurité, la qualité et la transparence dans le secteur des télécommunications en Algérie.