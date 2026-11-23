Le tribunal administratif de Toulouse confirme le blâme d’une agente d’entretien de piscines municipales. Elle utilisait son téléphone pendant le service et prenait ses pauses hors des horaires prévus. Le jugement du 7 août 2026 rappelle jusqu’où un employeur peut limiter le téléphone personnel. Ces règles concernent aussi les Algériens et les binationaux qui travaillent en France.

Téléphone au travail : pourquoi une agente municipale a-t-elle reçu un blâme ?

L’agente a reçu un blâme pour avoir utilisé son téléphone en service et pris des pauses hors horaires. Mme C. travaille comme adjointe technique territoriale pour la communauté d’agglomération du Muretain, en Haute-Garonne. Elle assure l’entretien et le nettoyage de trois piscines. Ces établissements se trouvent à Muret, Portet-sur-Garonne et Saint-Lys, au sud de Toulouse.

Le 19 novembre 2021, le responsable administratif des piscines la trouve en salle de pause à 7 h 20. Sa pause ne commençait pourtant qu’à 8 h 30. Le 15 décembre, un supérieur la voit utiliser son téléphone à 10 h 30, un quart d’heure avant sa pause.

Le président de l’agglomération lui inflige un blâme le 10 mars 2022. Il lui reproche des manquements répétés à son devoir d’obéissance. L’agente saisit le tribunal administratif de Toulouse en mai 2022 pour faire annuler la sanction.

Que peut prévoir une note de service sur le téléphone au travail ?

Une note de service peut limiter le téléphone au travail, à condition de prévoir des exceptions. Le directeur des piscines encadre le téléphone par une note de service du 13 septembre 2019. Elle interdit son usage pendant le temps de travail, de 8 heures à 20 heures. Les agents doivent laisser leur appareil dans leur casier de vestiaire.

La note prévoit toutefois des exceptions. Les agents peuvent utiliser leur téléphone pendant les pauses inscrites au planning. Une urgence personnelle reste possible, mais elle doit rester « très exceptionnelle », courte et signalée au responsable.

La note propose aussi une solution aux familles. Les proches peuvent joindre l’agent sur la ligne fixe du lieu de travail en cas d’urgence. Une première note, datée du 27 mars 2018, posait déjà cette interdiction.

Un employeur public peut-il interdire le téléphone personnel au travail ?

Oui, à condition que la règle ne soit ni générale ni absolue. L’agente attaquait d’abord la note elle-même. Aucune loi ni aucun règlement n’encadre le téléphone au travail, selon elle. La note porterait donc une atteinte excessive aux libertés des agents.

Le tribunal rejette cet argument. La note vise à garder les agents concentrés sur leurs tâches de sécurité et d’entretien. Son auteur agit dans le cadre de son pouvoir d’organisation du service.

Surtout, la règle ne revêt pas « un caractère général et absolu ». Elle laisse le téléphone accessible pendant les pauses et en cas d’urgence personnelle. Le juge estime donc qu’elle ne viole aucune liberté individuelle.

Arrêt maladie, harcèlement : peut-on faire annuler une sanction pour ces motifs ?

Pas dans cette affaire : aucun de ces arguments n’a convaincu le tribunal. L’agente contestait aussi la signature de la sanction. Le tribunal relève qu’une vice-présidente détenait une délégation pour signer les actes de ressources humaines. Cette délégation datait de juillet 2020.

Elle invoquait également son arrêt maladie, qui l’empêchait de se rendre à l’entretien préalable. Le juge rappelle que la procédure disciplinaire et le congé maladie restent indépendants. L’agent peut se faire représenter ou envoyer des observations écrites.

Mme C. dénonçait enfin un harcèlement moral depuis l’arrivée d’un nouveau directeur, en 2019. Elle y voyait la vraie raison de la sanction. Le tribunal juge que les faits avancés ne laissent pas présumer une volonté de lui nuire.

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Téléphone au travail : quand une sanction est-elle proportionnée ?

Une sanction est proportionnée quand elle tient compte de la gravité des faits et des antécédents de l’agent. Les rapports précis de ses supérieurs établissent les faits, selon le tribunal. Le juge y voit des fautes disciplinaires. L’agente a ignoré l’organisation du travail et les instructions répétées de sa hiérarchie.

Le dossier montre aussi un passé disciplinaire. L’agente avait reçu deux lettres de recadrage en 2016, déjà sur ses pauses et son téléphone. Un premier blâme avait suivi, le 11 février 2019, puis une nouvelle lettre en octobre 2019.

Le tribunal juge donc le blâme proportionné et rejette la requête. L’agente doit verser 500 euros à l’agglomération pour ses frais de procédure. Il ne s’agit pas d’une amende : elle réclamait elle-même 2 000 euros, et la collectivité 3 000.

Algériens et binationaux en France : les règles du téléphone au travail s’appliquent-elles ?

Oui, ces règles s’appliquent à tous les agents et salariés, quelle que soit leur nationalité. Les binationaux franco-algériens accèdent à la fonction publique comme tout Français. Ils peuvent passer les concours et devenir fonctionnaires titulaires. Le jugement de Toulouse s’applique donc pleinement à eux.

Un Algérien sans nationalité française ne peut pas devenir fonctionnaire titulaire. Il peut en revanche travailler comme contractuel, en CDD ou en CDI. Certains postes de souveraineté, comme la justice ou la défense, restent toutefois réservés aux Français.

Les contractuels obéissent aux mêmes règles de discipline. Ils risquent un avertissement, un blâme, une exclusion temporaire ou un licenciement sans préavis ni indemnité. Leur blâme figure lui aussi au dossier pendant trois ans.

Blâme dans la fonction publique : combien de temps reste-t-il au dossier ?

Un blâme reste trois ans au dossier, puis s’efface sans nouvelle sanction. Le blâme appartient au premier groupe des sanctions disciplinaires de la fonction publique. Ce groupe réunit les sanctions les plus légères. Il comprend aussi l’avertissement et l’exclusion temporaire de un à trois jours.

Contrairement à l’avertissement, le blâme figure au dossier de l’agent. Une nouvelle sanction pendant ces trois ans l’empêche de s’effacer. L’administration peut alors en tenir compte, comme dans l’affaire de Toulouse.

L’agent dispose de deux mois pour contester un blâme. Il peut former un recours gracieux, hiérarchique ou saisir le tribunal administratif. Dans cette affaire, plus de quatre ans séparent la requête du jugement.

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Salarié du privé en France : votre employeur peut-il interdire le téléphone ?

Oui, mais seulement si la restriction est justifiée par la tâche et proportionnée. Ce jugement concerne une agente publique. Dans le privé, aucun article du Code du travail n’interdit le téléphone pendant le travail. Ces règles valent pour tous les salariés en France, y compris les travailleurs algériens.

L’article L1121-1 du Code du travail fixe le cadre. Toute restriction doit être justifiée par la tâche et proportionnée au but recherché. Le règlement intérieur obéit à la même règle.

Un employeur peut donc limiter le téléphone pour des raisons de sécurité, d’hygiène ou de concentration. Une interdiction totale, sans pause ni urgence possibles, l’expose en revanche à une contestation. Ces règles peuvent figurer dans le règlement intérieur ou dans une note de service.

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Téléphone au travail : quelles sanctions risque un salarié en France ?

Un usage interdit du téléphone peut constituer une faute. La sanction doit toutefois rester proportionnée aux faits. L’employeur doit aussi prouver que le salarié connaissait la règle.

En 2012, la Cour de cassation a jugé le cas d’un ambulancier que son employeur avait licencié pour faute grave. Il avait téléphoné au volant sans kit mains libres. Les juges ont estimé que cet usage occasionnel, sans avertissement préalable, ne justifiait pas un licenciement.

La justice protège aussi le salarié en dehors de ses horaires. En octobre 2024, la Cour de cassation a annulé trois avertissements contre un salarié injoignable pendant ses jours de repos. Ne pas répondre sur son téléphone personnel ne constitue pas une faute.

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Peut-on appeler sa famille en Algérie pendant ses heures de travail ?

Oui, en cas d’urgence, si l’appel reste court et signalé à votre responsable. Pour beaucoup de travailleurs de la diaspora, le téléphone reste le lien avec la famille restée en Algérie. Un parent malade ou une démarche urgente au pays peut imposer un appel en pleine journée. Le jugement de Toulouse montre comment un employeur peut encadrer ces situations.

Dans cette affaire, la note autorisait les urgences personnelles, à condition qu’elles restent rares et courtes. L’agent devait aussi prévenir son responsable. Signaler l’appel protège donc le salarié si sa hiérarchie le surprend au téléphone.

La note conseillait aussi de donner aux proches le numéro du lieu de travail. Une famille en Algérie peut ainsi joindre l’agent sans qu’il garde son téléphone sur lui. Pour les appels ordinaires, mieux vaut viser les pauses. L’heure reste la même en hiver, avec une heure de décalage en été.

FAQ : téléphone au travail en France, les questions des Algériens

Mon employeur peut-il m’interdire totalement le téléphone au travail ?

Non, une interdiction générale et absolue reste contestable. L’employeur peut limiter le téléphone si la tâche le justifie : sécurité, hygiène ou concentration. Les pauses et les urgences doivent en principe rester possibles.

Puis-je appeler ma famille en Algérie pendant mes heures de travail ?

Oui, en cas d’urgence, si l’appel reste court et rare. Prévenez votre responsable, surtout si une note de service encadre le téléphone. Pour les appels ordinaires, attendez votre pause.

Je suis binational franco-algérien : ces règles s’appliquent-elles à moi ?

Oui, exactement comme pour tout salarié ou fonctionnaire français. Votre double nationalité ne change rien à vos droits ni à vos obligations au travail. Le jugement de Toulouse vous concerne donc pleinement si vous travaillez dans le public.

Je suis algérien sans nationalité française : puis-je travailler dans la fonction publique ?

Oui, comme contractuel, en CDD ou en CDI. Vous ne pouvez pas devenir fonctionnaire titulaire, et certains postes restent réservés aux Français. Vous obéissez aux mêmes règles de discipline que vos collègues.

Que risque un agent public qui utilise son téléphone malgré l’interdiction ?

Il s’expose à une sanction disciplinaire, proportionnée à ses fautes et à ses antécédents. Dans l’affaire de Toulouse, l’agente a reçu un blâme, une sanction du premier groupe. Un contractuel risque au pire un licenciement sans préavis ni indemnité.

Combien de temps un blâme reste-t-il dans mon dossier ?

Le blâme reste inscrit au dossier pendant trois ans. Il s’efface automatiquement si aucune autre sanction n’intervient pendant cette période. Vous disposez de deux mois pour le contester.

Mon employeur peut-il me sanctionner si je ne réponds pas pendant mes jours de repos ?

Non, la Cour de cassation l’a confirmé en octobre 2024. Ne pas répondre sur son téléphone personnel en dehors de ses horaires ne constitue pas une faute. Elle a annulé trois avertissements pour ce motif.