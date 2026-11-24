Menad Kherfi, directeur général de l’Entreprise Métro d’Alger (EMA), a révélé que cinq projets de téléphérique font l’objet d’études dans la capitale. Tous auraient un point commun : se greffer sur le réseau souterrain existant. Le responsable s’exprimait en marge de l’ouverture du Salon international des travaux publics.

Cinq projets de transport par câble connectés au métro d’Alger

Les études en cours visent à desservir les hauteurs algéroises, ces quartiers perchés où la voiture peine et où le bus reste prisonnier des embouteillages. Chaque ligne aérienne aboutirait à une station de métro, créant un lien direct entre les sommets de la ville et le réseau souterrain.

Cette logique d’interconnexion n’a rien d’anodin. L’EMA multiplie déjà les chantiers d’extension, des travaux engagés entre Aïn Naâdja et Baraki comme vers Bab El Oued élargissant progressivement la toile ferroviaire urbaine. Ajouter du câble à cet ensemble permettrait d’atteindre des zones que le tunnelier ne peut pas rejoindre économiquement.

Menad Kherfi a confirmé que le raccordement des futures cabines aux stations existantes constitue bien l’axe directeur du dispositif. Les études correspondantes démarreront prochainement.

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Constantine, Béjaïa et Tikjda visés par les prochaines études

Hors de la capitale, l’EMA cible les villes où la topographie complique tout. Deux opérations sont envisagées à Constantine, cité des ponts et des ravins, où le câble s’impose depuis longtemps comme une réponse naturelle au relief.

À Béjaïa, un tracé rejoindrait la pyramide de Yemma Gouraya, site emblématique qui surplombe la baie. Le volet touristique n’est d’ailleurs pas secondaire : Tikjda, dans la wilaya de Bouira, figure également parmi les destinations étudiées. Les stations de montagne algériennes pourraient ainsi gagner en accessibilité tout au long de l’année.

Le pays dispose déjà d’un précédent probant. L’extension du réseau aérien de Tizi Ouzou, dont un tronçon dessert désormais l’hôpital Sidi Belloua, a démontré qu’un téléphérique pouvait remplir une fonction sanitaire et sociale, pas uniquement récréative.

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