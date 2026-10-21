Consulter un spécialiste sans se déplacer : cette wilaya donne le coup d’envoi de la « télémédecine »

Le directeur général de la digitalisation au ministère de la Santé, Mouhoub Messaoudi, a révélé aujourd’hui le lancement officiel de la phase expérimentale du service de télémédecine, dès ce jeudi, à travers l’ensemble des établissements de santé de la wilaya d’Oran.

La capitale de l’Ouest algérien servira ainsi de wilaya pilote pour ce dispositif novateur, étroitement lié au dossier médical électronique.

S’exprimant lors d’une déclaration à la presse à Oran, le responsable central a précisé que la mise en œuvre de cette expérience pilote comprendra un exercice de simulation reliant l’ensemble des structures sanitaires d’Oran à une autre wilaya du Grand Sud.

Des spécialistes à portée de main, sans frais ni contraintes de transport

Cette prestation numérique inédite permettra d’enrichir le dossier médical électronique et d’offrir la possibilité à tous les praticiens de contacter directemement, depuis leurs bureaux, des professeurs ou des chercheurs universitaires afin de solliciter des téléconsultations spécialisées.

Selon le même intervenant, le citoyen demeure le principal bénéficiaire de cette avancée numérique. Les patients, quelle que soit leur commune ou leur wilaya d’origine, pourront désormais accéder à des examens spécialisés par l’intermédiaire des médecins locaux, sans avoir à se déplacer ni à supporter de coûts financiers supplémentaires.

Par ailleurs, ce service d’avant-garde s’appuiera sur les technologies de l’intelligence artificielle pour soutenir et valoriser ce nouveau dispositif.

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L’opération s’effectuera notamment par la mise à disposition de données scientifiques de pointe aux médecins via la technologie des agents conversationnels (chatbots).

Elle permettra également au praticien d’obtenir, en un temps record, des synthèses précises du dossier médical électronique du patient, tout en guidant les équipes médicales chargées du suivi des cas grâce à des recommandations résumées et rigoureuses.

L’intelligence artificielle au service d’une prise en charge plus rapide

Selon des spécialistes du secteur de la santé à Oran interrogés par El Khabar, le lancement de la télémédecine s’effectuera dans un premier temps via des plateformes numériques et des applications médicales homologuées au sein des établissements de santé.

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Ces outils permettront aux médecins de communiquer entre eux, de présenter des cas cliniques et de déterminer les interventions thérapeutiques adéquates.

Le système évoluera progressivement vers des consultations et des examens à distance, offrant ainsi aux citoyens la possibilité de choisir leur médecin et leur spécialité en accédant à l’application, de consulter l’annuaire des praticiens disponibles dans la wilaya, et de prendre rendez-vous pour une consultation par vidéo ou par téléphone afin d’évaluer les symptômes et d’obtenir un diagnostic.