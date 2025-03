Téléchargement du RIP en ligne : Algérie Poste allège les démarches AADL 3

Algérie Poste poursuit sa modernisation en lançant un nouveau service numérique dédié à l’obtention du relevé d’identité postale (RIP) directement via la plateforme ECCP, sans nécessiter de déplacement en bureau de poste.

Désormais, les citoyens titulaires d’un compte ECCP et possédant la carte « Edahabia » pourront télécharger leur RIP directement depuis la plateforme en ligne d’Algérie Poste, ECCP. Ce service tombe à point nommé, coïncidant avec la seconde phase des inscriptions au programme de logement AADL 3, où ce document figure parmi les pièces indispensables.

En éliminant la nécessité de se déplacer en bureau de poste, cette nouveauté représente un gain de temps considérable pour les inscrits, tout en allégeant la charge des agences postales souvent saturées.

Les bénéficiaires de cette nouveauté sont les titulaires d’un compte ECCP et les détenteurs de la carte “Edahabia”. En quelques clics, ils peuvent accéder à leur RIP de manière sécurisée, évitant ainsi les déplacements vers les bureaux de poste. Ce relevé comprend :

Le nom et le prénom du titulaire ;

Le numéro de compte postal courant (CCP) ;

Le numéro national d’identification (NIN) ;

Un code QR pour une authentification immédiate ;

Cette initiative vise à simplifier les démarches, notamment pour les citoyens engagés dans les inscriptions à AADL 3, un programme de logement très attendu.

Algérie Poste facilite l’inscription à AADL 3 avec une nouvelle fonctionnalité digitale

Dans le cadre de cette deuxième phase d’inscription au programme AADL 3, les candidats doivent fournir plusieurs documents pour finaliser leur dossier, notamment :

Une attestation de résidence datant de moins de six mois. Une déclaration sur l’honneur. Un bulletin de paie datant de juin 2024. Un relevé d’identité bancaire ou postale (RIB ou RIP).

Avec l’intégration du RIP en téléchargement direct via ECCP, une étape importante de cette procédure devient plus accessible grâce à Algérie Poste. Facilitant la complétion des dossiers sans contrainte physique.

Par ailleurs, le ministre de l’Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, a mis fin aux rumeurs et a rassuré les citoyens en confirmant que l’inscription à AADL 3 reste ouverte sans date butoir. « Les comptes des inscrits, le téléchargement des dossiers et leur envoi resteront disponibles jusqu’à ce que chaque candidat ait finalisé ses démarches« , a-t-il expliqué. Le ministère encourage donc les citoyens à éviter la précipitation et la saturation des services en ligne, une problématique récurrente lors des grandes campagnes d’inscription.

