Technologie LG Inverter : préservez la planète avec des appareils économiques et écoresponsables

Les électroménagers nous accompagnent dans notre quotidien ! Ils peuvent améliorer la qualité de notre vie et nous aider à rationaliser notre utilisation des énergies et réduire nos dépenses. Dotés de la technologie Inverter, les appareils du géant LG vous garantissent une performance intelligente, économe et écologique.

Grâce à sa technologie Inverter, LG vous offre la possibilité d’économiser de l’énergie, du temps, mais aussi de l’argent avec ce système innovant à la fois fiable et efficace, couvert d’une garantie de dix (10) ans. Dans cet article, nous allons vous présenter quelques produits de chez LG conformes au système LG Inverter, comme les réfrigérateurs, les machines à laver et les climatiseurs.

Avec LG Inverter, économisez jusqu’à 2 mois sur votre facture d’électricité

Nous allons d’abord évoquer les réfrigérateurs LG équipés d’un compresseur linéaire Inverter à onduleur. Ces derniers gardent vos aliments au frais, plus longtemps et plus rapidement avec un contrôle optimal de la température. La fonction Linear Cooling aide au maintien de températures fixes sans variations comprises entre ±0.5 ℃. De plus, la technologie LG Inverter vous permet d’effectuer des économies d’énergie allant jusqu’à 18 %, soit l’équivalent de deux (2) mois sur votre facture d’électricité. Et ce n’est pas tout, le compresseur linéaire à onduleur LG a réussi haut la main le test de durée de vie sur 20 ans.

Afin de mieux vous accompagner dans vos cuisines, LG a aussi doté ses lave-vaisselles d’un moteur Inverter Direct Drive ultra-silencieux et performant. Ainsi, vous allez bénéficier de performances de lavage optimales tout en réalisant des économies d’énergie sur le long terme. En effet, grâce à son moteur électromagnétique à transmission directe et en fonctionnant plus efficacement, le moteur Inverter Direct Drive consomme moins d’énergie et répond au défi de l’efficacité énergétique.

Gagnez du temps et de l’argent avec les machines à laver LG Inverter

Outre ses réfrigérateurs et ses lave-vaisselles, le leader mondial LG met à votre disposition une gamme de machines à laver aillant performances et respect de l’environnement. Grâce au moteur LG Inverter Direct Drive, réduisez vos factures et votre consommation d’eau. Ces lave-linges intelligents vous permettent d’économiser jusqu’à 27 % d’énergie et jusqu’à 14 % d’eau. Et ce, sans compromettre la qualité du nettoyage de vos vêtements, qui se fera plus rapidement avec un gain de temps de 39 minutes pour profiter de plus de moments en famille.

Enfin, la technologie LG Inverter vous donne la possibilité d’optimiser les performances de vos climatiseurs pour profiter d’une fraicheur instantanée durant toute la journée. Le compresseur LG Dual Inverter vous assure jusqu’à 70 % d’économies d’énergie et jusqu’à 40 % de refroidissement plus rapide avec une vitesse de près de 120 Hz.

Environnement : produits à faible impact et emballage écoresponsable

Pour concrétiser ses engagements écologiques, LG œuvre à réduire son impact environnemental avec la certification SGS. D’ailleurs, sa fabrication compte moins de pièces et ne comprend aucune substance dangereuse, à l’instar du Cd et de l’InP. Et quand il est temps de vous séparer de vos appareils LG, vous pouvez le faire aisément grâce à leur taux de recyclage élevé.

De plus, les emballages des produits LG, notamment ceux des téléviseurs de la gamme OLED, comptent le minimum de matériaux nécessaires pour assurer la livraison dans une boîte en carton recyclable. Ainsi, l’efficacité énergétique de ces emballages minimise la pollution.