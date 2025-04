« Techniquement, Mahrez est le meilleur joueur de l’histoire », selon un ex-international saoudien

Un ancien international saoudien a fait une déclaration controversée à propos de Riyad Mahrez. Selon lui, l’international algérien est le meilleur joueur de l’histoire sur le plan technique.

Riyad Mahrez est en sa deuxième saison en championnat saoudien avec Al-Ahli SC. Mais ce n’est plus Mahrez de Manchester City. En effet, son niveau a régressé, mais malgré ça, il continue à impressionner les saoudiens, les supporters d’Al-Ahli en particulier.

Il y a quelques jours, l’ex-international saoudien et actuellement président du club Al-Wahda, Hatem Khimi, n’a pas tari d’éloges sur le capitaine de l’équipe d’Algérie. Selon lui, ce dernier est le meilleur joueur de l’histoire sur le plan technique.

« Je sais que vous allez dire que j’exagère. Maradona est le meilleur joueur de tous les temps, mais techniquement, Mahrez est le meilleur joueur de l’histoire. Même lorsqu’il reçoit une balle d’une vitesse de 200kl/h, il est capable de la contrôler. C’est phénoménal », dira-t-il

Et d’ajouter : « Il fait des centres à l’intérieur et à l’extérieur et sait changer le jeu. Pour Mahrez, un corner c’est comme un pénalty ». Un avis controversé qui a enflammé la toile sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Certes, Mahrez est doué et doté d’une technique hors pair, mais oser dire le meilleur de l’histoire techniquement, c’est un peu exagéré.

À noter que Mahrez est en train de faire une saison exceptionnelle avec Al-Ahli. Il compte 14 buts et 17 passes décisives, toutes compétitions confondues.

L’anecdote de Bentaleb sur Mahrez

Dans une interview récente accordée au média Kampo, Nabil Bentaleb, milieu de terrain international algérien évoluant à Lille, a partagé des révélations intéressantes sur son parcours en équipe nationale et sa relation avec Riyad Mahrez.

Le joueur aux 53 sélections, qui n’a plus été appelé depuis juin 2024, a notamment dévoilé une tentative de Tottenham de le convaincre de jouer pour l’Angleterre en 2014. Le club londonien lui aurait même fait miroiter une participation à l’Euro 2016 avec la sélection anglaise.

L’ancien joueur des Spurs a également évoqué sa connexion avec Riyad Mahrez, aujourd’hui à Al-Ahli. Les deux joueurs ont fait leurs débuts ensemble en sélection algérienne en mars 2014 et ont partagé le terrain à 42 reprises sous le maillot des Fennecs.

« En 2014, Riyad débarque en sélection. À ce moment-là, il joue en D2 anglaise, à Leicester. Et il balance, tranquille : “Moi, je vais réussir. Un jour, je jouerai au Barça”. Tout le monde rigole. Personne ne le prend au sérieux. Mais lui, il y croit. Il ne doute pas. Il bosse, il ne lâche rien. Quelques années plus tard : champion d’Angleterre, star de la Premier League, Ligue des champions. », a-t-il confié.