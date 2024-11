TechGirls 2024 : une bourse d’études 100% féminine offerte par les USA aux Algériennes

L’ambassade des États-Unis à Alger a annoncé ce dimanche l’ouverture des inscriptions au programme TechGirls, un programme destiné aux jeunes filles passionnées par les sciences et la technologie. La date limite pour soumettre une candidature est fixée au 6 décembre 2024.

Dans un communiqué publié sur son compte Facebook, l’ambassade a ainsi expliqué que TechGirls offre une bourse complète pour un séjour de trois semaines aux États-Unis. Ce programme d’été, axé sur la technologie, s’adresse aux adolescentes âgées de 15 à 17 ans.

« Postulez avant le 6 décembre pour avoir l’opportunité de bénéficier d’une bourse complète et de participer à un programme unique dédié à la technologie et à l’innovation », précise l’annonce.

Un tremplin pour les filles dans les STEM

Le programme TechGirls vise à promouvoir l’inclusion des jeunes filles dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM). Il offre aux participantes une formation intensive, des ateliers pratiques et l’occasion de travailler sur des projets collaboratifs. En outre, les participantes auront l’opportunité d’échanger avec des professionnelles du secteur technologique et de visiter des entreprises spécialisées.

Dans son appel à candidatures, l’ambassade a ainsi encouragé les jeunes filles algériennes intéressées à rejoindre « la communauté des filles qui transforment le monde des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques ».

Comment postuler ?

Pour participer, les candidates doivent s’inscrire via le site officiel du programme TechGirls : techgirlsglobal.org. Les organisateurs précisent que les critères de sélection incluent l’âge, la motivation et un intérêt marqué pour les domaines technologiques.

Cette initiative s’inscrit ainsi dans le cadre des efforts américains pour encourager la diversité et l’égalité des genres dans les secteurs technologiques. En offrant aux jeunes filles une plateforme pour développer leurs compétences, TechGirls contribue à préparer une nouvelle génération de leaders innovantes.