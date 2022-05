Tébessa : un homme tué et mis dans un baril par sa belle famille

La criminalité ne cesse de faire résonner les nouvelles et les faits se font de plus en plus récurrents, divers et sanglants. Même s’ils sont plus rares que d’autres délits, des meurtres ont lieu à travers l’ensemble du territoire national dans des circonstances laissant les citoyens inquiets et perplexes.

C’est dans la wilaya de Tébessa qu’un homme a été retrouvé mort dans des circonstances insolites. En effet, il a été découvert dans un baril et suite aux investigations, les autorités ont réussi à appréhender les coupables : la belle famille de la victime.

Le crime a eu lieu il y a six mois et cinq personnes ont été arrêtées pour ce crime, d’après ce qui a été divulgué par les services de police de Tébessa dans un communiqué de presse. Elles ont donc été inculpées pour meurtre avec préméditation, mais aussi pour complicité après s’être associées afin de dissimuler les preuves qui permettaient de résoudre cette enquête. Parmi les coupables, on retrouve donc son épouse, son beau-frère, sa belle-sœur et une connaissance de l’épouse. Le neveu de celle-ci serait, lui aussi, accusé d’avoir caché les faits aux autorités le rendant ainsi complice.

Blida : la mort d’une femme résolue par les autorités compétentes

Les citoyens de la Wilaya de Blida, ont eu aussi dû faire face à un crime : celui d’une femme tuée par son mari. Les faits se sont déroulés dans l’un des quartiers populaires de Boufarik, et suite à une enquête approfondie, les autorités ont conclu que la mort était tout sauf naturelle.

Effectivement, après l’autopsie du corps, les preuves étaient parlantes et les conclusions ont vite été établies, démontrant que la victime avait été agressée, battue et torturée par son mari. Celui-ci a donc été accusé pour plusieurs motifs dont les coups et blessures intentionnelles ayant entraîné ainsi que la torture

Ce féminicide vient s’ajouter la longue liste qui ne cesse de croître depuis le début de l’année 2022. Le 30 avril 2022, 15 femmes tuées avaient déjà été recensées à compter du 1er janvier, ce qui est un chiffre assez significatif démontrant la gravité de la situation actuelle.