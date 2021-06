Tébessa : un candidat au BAC se retrouve derrière les barreaux

Un candidat au BAC 2021 s’est retrouvé derrière les barreaux dans la wilaya de Tebessa, et pour cause, une tentative de fraude. Il s’agit d’un candidat libre, indique un communiqué du tribunal de Aouinat dans la wilaya de Tébessa, qui a décidé de mettre le mis en cause en détention provisoire.

C’est lors d’une audience qui a eu lieu hier lundi, que le juge a ordonné de mettre l’accusé de fraude pendant les épreuves du BAC en détention provisoire, en attendant le verdict final. Les faits de cette affaire remontent à dimanche dernier, le premier jour des examens du bac, quand le mis en cause a été chopé par les surveillants du centre avec un téléphone potable qu’il a utilisé pour prendre une photo du sujet. Ce qui a été directement interprété comme étant une tentative de faire fuiter le sujet.

Arrêté par la police

Selon le média arabophone Al Bilad, le candidat soupçonné de fraude a été dans premier temps fouillé par les surveillants et par le chef du centre. Suite aux trouvailles qui laisseraient penser que l’intention du mis en cause était de faire fuiter le sujet du BAC, les services sécurité ont été appelés.

Le malheureux candidat aurait donc été arrêté par la police, et puis présenté devant les instances judiciaires compétentes, qui ont décidé à leur tour de le mettre en détention provisoire, et ce, en attendant de trancher sur son sort. En effet, selon la même source l’accusé a été présenté dans un premier temps devant le procureur de la justice près le tribunal de Aouinat dans la wilaya de Tébessa.

Une fois devant le juge, ce dernier aurait décidé de reporter le procès au 28 juin prochain, tout en mettant le mis en cause en détention provisoire. Le candidat infortuné risque de passer un long moment avant de pouvoir repasser son BAC.