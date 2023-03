Tébessa : un adolescent de 17 ans décède prosterné durant les Tarawih

La mort soudaine et tragique d’Abdelkader Batta, un jeune élève de 17 ans de la ville de El Aouinet dans la wilaya de Tébessa, a suscité une grande émotion chez sa famille et tous les habitants du quartier. Mardi soir, alors qu’il accomplissait la prière des Tarawih au niveau de la mosquée Al Houda dans le quartier Al Hamrouni, il s’est effondré sur le tapis de prière.

À vrai dire, Abdelkader était connu pour son intégrité et sa piété, selon les témoignages de ses proches. De ce fait, la nouvelle de sa mort n’était pas facile. D’autant plus que sa mère était très attachée à lui, le plus obéissant de ses frères. En effet, le lien entre la maman et son fils défunt s’est considérablement renforcé, précisément après la mort de son père. On notera que le père de la victime est mort depuis plusieurs années. Et ce, pendant le mois béni de ramadan.

Décès de Abdelkader Batta : l’imam de la mosquée fait l’éloge à l’égard du défunt

L’imam de la mosquée Al Houda et les camarades de classe de Abdelkader ont témoigné de son dévouement envers la prière et le Coran, et ont exprimé leur fierté d’avoir connu quelqu’un qui est mort en priant Allah. Bien que sa mort soit une perte tragique pour sa famille et ses proches, ceux-ci ont exprimé leur satisfaction en apprenant que le jeune homme est mort prosterné. Dans ce sillage, on notera qu’un septuagénaire a rendu son dernier souffle cette semaine durant les tarawih dans la wilaya de Tiaret. Qu’allah nous accorde une bonne fin !