Tébessa : l’employé d’un lycée poignardé par un enseignant

Un lycée de la commune de Cheria, dans la wilaya de Tébessa, a été secoué par un incident déplorable. Un enseignant avait poignardé un employé de l’administration. Les deux exerçaient dans le même lycée, où l’incident a eu lieu.

Selon le journal arabophone Al Khabar, l’enseignant âgé de 34 ans, qui exerçait dans le lycée de la commune de Cheria, a osé asséner un coup de couteau à un autre employé du même établissement. L’incident a eu lieu devant les regards ébahis et incrédules des enseignants et des élèves.

L’enseignant en question avait apparemment poignardé l’autre employé sans ménagement, puisque ce dernier a été évacué en toute urgence vers l’hôpital de région. Les éléments de la protection civile ont constaté que la victime se trouvait dans état critique, à leur arrivée sur le lieu de l’agression.

Selon les amis et les collègues de l’agresseur et de sa victime, qui travaillent au sein du même lycée, la relation entre ces deux derniers était trouble, depuis plusieurs jours. Plusieurs disputes ont déjà été constatées entre l’agresseur et sa victime.

Cet incident qui n’a pas lieu d’être au sein un établissement scolaire, avait semé l’indignation et la peur entre les élèves et le staff éducatif.

Un enseignant tente de se suicider à Médéa

La ville de Médéa a été secouée ces derniers jours par une tentative de suicide d’un enseignant. Ce dernier aurait tenté de mettre fin à ses jours en se jetant du haut d’un immeuble de l’établissement scolaire.

L’incident a eu lieu en présence des élèves et des enseignants, qui sont restés impuissants face au jeune enseignant qui a fini par faire le pas, et sauter dans le vide.

Le professeur âge de 37 ans, a été transporté, suite à sa chute, vers l’hôpital Mohamed Boudiaf de Médéa, par les éléments de la protection civile, ou sa santé s’est finalement stabilisée. On ignore encore les raisons qui ont poussé cet enseignant à oser faire un tel acte.