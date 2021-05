Tébessa : le vol de 17 motos fait tomber 8 douaniers

Huit douaniers ont été suspendus de leurs fonctions suite à une nouvelle affaire de vol qui a touché la direction wilayale des douanes de Tébessa. Cette fois-ci ce sont 17 motos de marque Peugeot, modèle 103, qui ont mystérieusement disparus des dépôts de l’institution douanière.

C’est suite à une autre affaire de corruption à cause de laquelle l’ex-directeur des douanes de Tebessa a été limogé, que l’actuel directeur a lancé une opération d’investigation approfondie afin de déterminer les circonstances mystérieuses qui ont abouti à la disparition de 17 vielles motos des magasins de la douane.

Négligence et erreurs professionnelles

Une enquête a été ouverte suite à des informations reçues par le nouveau directeur régional des douanes de Tébessa, affirme le journal arabophone Al Khabar. Suite à l’ouverture de cette enquête, 13 de ces motos ont été récupérées, et huit douaniers ont été suspendus de leurs fonctions, et convoqués pour un conseil disciplinaire. D’autres sanctions pourraient s’abattre sur les mis en cause.

L’enquête a démontré également qu’un grand niveau de négligence régnait au sein des douaniers responsables de la surveillance. Cette enquête, qui a duré 20 jours, a été confiée à un comité d’inspection administratif dont les membres ont été triés sur le volet.

Toujours selon la même source, ce comité d’inspection a jugé qu’il fallait prendre comme mesures, la suspension de huit douaniers, dont le chef d’équipe chargée de la surveillance, vu que le vol a été commis à cause de leur négligence, ce qui pourrait être considéré comme étant une faute professionnelle grave.

En outre grâce aux efforts du comité, 13 des 17 motos ont été récupérées, après que les vidéos de surveillance des magasins aient été toutes inspectées. Il est à rappeler que la direction des douanes de Tébessa a été secouée par un autre scandale dernièrement, ce qui pousse le directeur actuel à refaire toute l’organisation de cette institution qui est située dans une zone géographiquement sensible.