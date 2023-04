Tébessa : la protection civile sauve 7 membres d’une famille, coincés dans une voiture dans un oued

Les éléments de la protection civile de la wilaya de Tébessa ont réussi, hier soir, à sauver une famille qui a été coincée dans une voiture au niveau d’un oued. On notera qu’il s’agit des révélations de la protection civile publiées sur le réseau social Facebook. Par le biais du même communiqué, les services responsables ont expliqué que cet incident a eu lieu suite aux perturbations météorologiques qui se sont traduites par des pluies tombées hier soir, le 23/04/2023.

En effet, la région El Ma Labiodh a connu des quantités considérables de pluies. Ce qui a entraîné une montée des eaux d’un oued dans le lieu appelé Douar El Fayja dans la commune de El Ma Labiodh. De ce fait, l’unité secondaire de protection civile de la circonscription susmentionnée est intervenue pour sortir une voiture bloquée dans l’oued.

D’après le même source médiatique, la voiture transportait une famille composée de sept personnes âgées entre deux et 59 ans. Heureusement, les équipes intervenantes ont réussi à sortir et à sauver la famille en bonne santé.

Tiaret : un accident de voiture fait 5 blessés

Cet après-midi, les services de protection civile sont intervenus à 13h30 pour porter secours à cinq blessés à la suite d’un accident de la route qui s’est produit au niveau de la route nationale numéro 23 entre Ain Dehab et la commune de Naama à Tiaret, en direction de la wilaya de Laghouat.

En effet, l’accident est survenu à la suite d’une collision entre une voiture de taxi de marque Logan et une voiture touristique Sandero. On notera également que les blessés, au nombre de cinq, ont été transportés à la clinique pluridisciplinaire Hashemi Abdelkrim à Ain Defla où ils ont reçu les soins nécessaires. De ce fait, les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l’accident.