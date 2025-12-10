Tébessa : il perçoit l’allocation de 750€, tente un retour clandestin et finit en prison

Le parquet de la République près le tribunal de Tébessa a rendu publics, ce mercredi, les détails d’une affaire liée au contournement des conditions légales d’octroi de l’allocation de voyage de 750 euros, notamment l’obligation de respecter une durée minimale de séjour à l’étranger. L’affaire concerne un individu arrêté alors qu’il tentait de regagner le territoire national de manière illégale, après avoir bénéficié de cette aide financière.

Selon le communiqué officiel, les faits remontent à la soirée du 8 décembre 2025, aux environs de 21 heures. Les services de sécurité ont procédé à l’interpellation d’un individu, identifié par les initiales (Ch. A.), alors qu’il entrait en Algérie en provenance d’un pays voisin, en dehors des postes frontaliers autorisés. Cette entrée irrégulière est intervenue peu de temps après qu’il a perçu l’allocation de voyage d’un montant de 750 euros, instaurée pour soutenir les citoyens effectuant des déplacements à l’étranger dans le respect du cadre légal.

Un individu poursuivi pour entrée illégale après avoir perçu l’allocation de voyage de 750 euros à Tébessa

Lors de la fouille corporelle effectuée au moment de son arrestation, les forces de l’ordre ont découvert en sa possession une somme de 700 euros en devises étrangères. Ces éléments ont renforcé les soupçons d’une tentative de fraude et de violation des dispositions relatives au contrôle des changes et aux mouvements de capitaux.

Présenté ce mercredi devant le parquet de la République, le mis en cause fait l’objet de poursuites pour deux chefs d’accusation principaux : l’entrée sur le territoire national de manière illégale, et la violation de la législation et de la réglementation relatives au change et aux transferts de capitaux vers et depuis l’étranger. L’affaire a été traitée selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel.

Le parcours d’un fraudeur présumé à Tébessa

Après son audition par le juge, celui-ci a ordonné le placement du suspect en détention provisoire, en attendant la tenue de son procès à une date ultérieure. Cette décision vise, selon la justice, à garantir le bon déroulement de l’instruction et la comparution de l’intéressé devant les juridictions compétentes.

À travers ce communiqué, le parquet a également rappelé que le mis en cause aurait agi dans le but de contourner les règles imposées pour bénéficier de l’allocation de voyage, en particulier la condition liée à la durée minimale de séjour hors du territoire national. Cette condition est considérée comme essentielle pour éviter toute utilisation abusive de cette aide financière.

Cette affaire relance le débat sur le respect strict des règles encadrant les allocations accordées par l’État, ainsi que sur la nécessité de renforcer les contrôles aux frontières afin de lutter contre les entrées illégales et les infractions liées au change. Les autorités judiciaires réaffirment, de leur côté, leur détermination à appliquer rigoureusement la loi face à toute tentative de fraude ou de contournement des dispositifs réglementaires en vigueur.