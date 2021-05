Tébessa : deux adolescentes kidnappées et séquestrées par 3 individus

Deux adolescentes âgées de 15 et 16 ans ont été victimes de kidnapping et de séquestration. L’enlèvement perpétré par trois individus, a été suivi de plusieurs jours de séquestration dans un taudis situé dans un des buissons qui se trouvent hors de la ville de Tébessa. Les deux jeunes filles ont subi des tortures et des violences durant plusieurs nuits, avant que l’une d’elles ne s’échappe et alerte la police.

Cette affaire digne du scenario d’un film a eu lieu dans la ville de Tebessa, il y a quelques jours, comme cela est rapporté par nos confrères du quotidien Le Soir d’Algérie. Les deux adolescentes, âgées de 15 et 16 ans, ont été la cible de trois individus qui ont apparemment planifié leur coup. Les jeunes filles ont été enlevées et conduites dans une planque située à 30 kilomètres au sud de la ville de Tébessa.

Plusieurs nuits de souffrance

Suite à l’enlèvement, les ravisseurs ont pris la route vers le sud, et plus exactement vers un taudis situé au milieu des buissons, aux alentours de la ville d’Elma-Labiod, ou ils ont enfermé leurs victimes pendant plusieurs jours. Les motifs de cet enlèvement nous sont toujours inconnus, cependant, les jeunes filles ont subi des violences, comme leurs corps en témoignent.

Après plusieurs jours de séquestration, une des jeunes adolescentes séquestrées a pu y échapper. La victime, dans sa fuite, est tombée sur un barrage de police, ou elle a demandé protection et assistance, et leur a indiqué le lieu ou se trouve son amie. Une fois alertés, les services de sécurité, en collaboration avec le parquet de Tébessa, sont immédiatement intervenus, assure la même source.

Une fois sur les lieux, les policiers ont pu arrêter l’un des ravisseurs, et libérer la pauvre enfant dont le corps portait des traces de violences et de torture. Le mis en cause a été conduit dans les locaux de la police ou il a dénoncé ses deux complices. Ces derniers ont été également arrêtés grâce à des point de contrôle dressés sur les voies principales de ladite ville. Les trois criminels ont été placés en détention provisoire, en attendant qu’ils soient jugés pour enlèvement de mineurs, séquestration et torture.