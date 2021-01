Tébessa : Arrestation de la Directrice d’une résidence universitaire

La Directrice et le magasinier d’une résidence universitaire dans la wilaya de Tébessa ont été arrêtés pour leur implication dans une affaire de « détournement de fonds publics et abus de fonction ».

« Les éléments de la 5ᵉ Sûreté urbaine de la wilaya de Tébessa ont réussi à arrêter la Directrice et le magasinier d’une résidence universitaire dans la même wilaya pour leur implication dans une affaire de « détournement de fonds publics et abus de fonction », a indiqué un communiqué des mêmes services.

Selon la même source, « les deux mis en cause ont été piégés et arrêtés en flagrant délit à bord d’un véhicule touristique ». « La fouille de ce dernier a permis la découverte et la saisie d’importantes quantités de produits alimentaires, composées, entre autres, de viandes rouges et blanches, 20 kg de sucre et 20 kg de haricots ».

L’enquête sur cette affaire a démarré suite à l’exploitation d’informations faisant état d’un détournement de quantités importantes de produits alimentaires, destinées à la restauration dans une résidence universitaire dans la wilaya de Tébessa.

« Après l’achèvement des procédures judiciaires nécessaires, les mis en cause ont été présentés auprès du tribunal de Tébessa, jeudi soir, et mis sous contrôle judiciaire », a conclu la même source.