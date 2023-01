Tébessa : après le vol de son véhicule, un jeune mécanicien décède

Si certaines affaires d’escroqueries n’ont qu’un impact financier, d’autres peuvent être fatale, détruisant des vies.

Cette affaire relate l’histoire tragique d’Abdelaziz, un jeune mécanicien originaire de Bir El Ater, en Algérie. Abdelaziz a été victime d’une incroyable et dramatique histoire qui a commencé avec le vol de sa voiture et qui a malheureusement abouti à son décès d’un AVC.

C’est par le biais d’une vidéo, qu’Echourouk News donna la parole au frère de la victime qui témoigna de l’effroyable mésaventure d’Abdelaziz.

Comme il le faisait très souvent, Abdelaziz a mis sa voiture en vente pour compléter ses revenus en tant que mécanicien, au marché spécialisé de la ville. Selon le son frère un client intéressé par la voiture, venu d’une autre wilaya, est alors venu le voir et a même avancé des arrhes(une sorte d’acompte) en gage de sa bonne foie.

Cependant, les événements ont mal tourné pour le mécanicien, père de famille. Ce que devait être une transaction commerciale des plus communes de transformer en réelle arnaque.

Une arnaque bien ficelée

Il s’est avéré que le client qui avait acheté la voiture était en réalité un voleur qui avait déjà tout prévu dès le départ.

Le plan était simple : retarder la vente pour dérober la voiture. Alors qu’Abdelaziz a convenu de se retrouver à la mairie avec l’acheteur pour finaliser la vente et la passation de propriété du véhicule, celui-ci a pris la parole pour faire une remarque des plus étonnantes.

En effet, après avoir signé les papiers, il affirme : « ta voiture est neuve pour son année. Je dois la vérifier chez un ingénieur ».

Bien que cela ait semblé étrange à Abdelaziz, il n’a pas refusé la proposition, car il attendait encore de recevoir le reste de l’argent pour la vente. Bien évidement tout cela n’était qu’une ruse. Une fois sur les lieux, l’homme s’enfuit avec la voiture laissant Abdelaziz sans voiture mais surtout sans argent.

Une bataille juridique sans fin qui mena Abdelaziz à sa perte

Le mécanicien a très vite agit en décidant de porter plainte. Des lors, le voleur a été arrêté et condamné en première instance et en appel.

Grâce à ce jugement, Abdelaziz s’attendait à récupérer son véhicule, mais quelle fut sa déception quand il a appris que sa bataille était loin d’être finie. Elle effet il devait déposer une requête auprès de la justice pour le récupérer.

Son frère affirme : « L’histoire de la justice a pris deux ans. Mon frère était très impacté. Il n’était plus le même depuis toute cette affaire ».

Malheureusement, malgré tous ses efforts pour récupérer sa voiture et faire justice, Abdelaziz a été profondément affecté par cette affaire et les conséquences ont été fatales. Il a donc fini par succomber à un AVC, laissant derrière lui une veuve et quatre enfants.