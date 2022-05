Forum d’économie Algérie-Turquie: 4 gros dossiers abordés par Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui conclut sa visite d’Etat en Turquie, est arrivé ce mardi 17 mai 2022 à Istanbul dans le cadre de la troisième et dernière journée de cette visite, à l’invitation du président turc, Recep Tayyip Erdogan. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, y a présidé les travaux du Forum d’affaires algéro-turc. A cette occasion, il a rencontré à une délégation d’hommes d’affaires algériens et turcs.

Le vice-président turc Fuat Oktay a salué le conseil de coopération de haut niveau, qui s’est tenu lors de sa première session entre les deux pays, estimant que son pays ne considère pas l’Algérie comme un marché, mais plutôt comme un partenaire stratégique important pour la Turquie.

Le Président Tebboune a affirmé : « Aujourd’hui, nous vous portons le flambeau, hommes d’affaires et négociants économiques, pour donner une impulsion à nos relations bilatérales .»

Tebboune évoque le nouveau projet de loi pour les investisseurs

Au cours du forum, le président Tebboune a précisé que l’Algérie adoptera prochainement un nouveau projet de loi sur les investissements qui servira les investissements et les investisseurs, leur ouvrira des horizons prometteurs et les protégera.

Le chef d’Etat a affirmé que : « La nouvelle Algérie, c’est l’Algérie de la transparence, qui est loin des vieilles pratiques dont se plaignaient les investisseurs. » Le président a également indiqué dans le même contexte qu’il était convenu d’ouvrir la voie au partenariat et à l’investissement dans tous les secteurs, tels que l’industrie militaire et maritime et les industries lourdes.

Le président de la République a mis l’accent sur le fait de barrer la route des anciennes pratiques qui entravaient l’investissement et a déclaré : « Nous bloquons les anciennes pratiques qui ont entravé l’investissement en Algérie pendant des années », notant que « seule la loi algérienne protège les investisseurs et garantit la pérennité de l’investissement, en plus des bonnes relations qui nous unissent avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. »

Orienter les dépenses de l’Etat vers la production

Le chef de l’Etat a souligné que « l’Algérie est sur le point de revoir le budget et les dépenses de l’Etat en les orientant vers la production, à un moment où le monde connaît une stagnation économique, les institutions internationales enregistrent et reconnaissent que le taux de croissance en Algérie en 2022 sera de 3%. »

Le président de la République a révélé que l’Algérie a enregistré un excédent dans les réserves de change, puisqu’en 2021 elle a enregistré un excédent de 1,5 milliard de dollars, notant que l’Algérie a réduit la facture d’importation qui tue l’économie de 60 milliards de dollars à 32 milliards de dollars, ce qui signifie que 28 milliards de dollars ont été perdus, comme l’a expliqué le président. Enfin selon le président, l’Algérie espère investir dans le secteur agricole, compte tenu des qualifications dont dispose l’Algérie.

Avec ce forum, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, conclut sa visite d’Etat en Turquie, qui aura duré 3 jours, suite à l’invitation de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan.

Comme pour son arrivée, c’est le vice-président turc Fuat Oktay, qui était présent pour le départ du président de la République, à l’aéroport d’Istanbul.