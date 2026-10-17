Voiture 100% algérienne : qui sont les partenaires allemands et italiens évoqués par Tebboune ?

L’Algérie pourrait franchir une nouvelle étape dans le développement de son industrie automobile grâce à des partenariats avec des industriels allemands et italiens. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a évoqué une coopération avec ces partenaires en vue de produire une voiture algérienne intégrant des composants fabriqués localement, à l’horizon de fin 2028.

Parmi les éléments cités par le chef de l’État figurent notamment la boîte de vitesses et les roues, avec l’objectif de dépasser le simple assemblage de véhicules pour développer une véritable production nationale.

« Si les choses se déroulent comme nous l’avons prévu avec les Allemands et les Italiens, nous arriverons à une voiture algérienne à la fin de 2028, avec une boîte de vitesses algérienne et des roues algériennes, et non pas simplement du gonflage de pneus. C’est un pari que nous réussirons », a déclaré Abdelmadjid Tebboune.

Une ambition industrielle pour 2028 ?

Ce projet s’inscrit dans la stratégie des autorités visant à renforcer la production nationale et à réduire la dépendance aux importations. Le développement de composants fabriqués localement représente un enjeu important pour accroître l’intégration industrielle et consolider les capacités de production du pays.

Toutefois, les déclarations du président de la République ne précisent pas encore le constructeur concerné, le modèle envisagé, le site de production ni le calendrier détaillé de réalisation du projet.

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Une ambition liée au développement de l’industrie nationale

L’annonce intervient dans un contexte où les autorités algériennes cherchent à diversifier l’économie et à réduire la facture des importations.

Le développement d’une industrie automobile intégrant des composants locaux pourrait contribuer à renforcer le tissu industriel, à stimuler la sous-traitance et à favoriser l’émergence de nouvelles activités productives.

Lors de sa rencontre avec les opérateurs économiques, Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé sa volonté de bâtir une économie davantage tournée vers la production nationale. La perspective d’une voiture algérienne à l’horizon de fin 2028 s’inscrit dans cette stratégie.

La concrétisation de cet objectif dépendra notamment de la mise en œuvre des partenariats annoncés, du développement des capacités industrielles locales et de la réalisation des différentes étapes nécessaires à la production.