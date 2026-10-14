Tebboune adresse ses vœux de rétablissement au pape Léon XIV après son opération

Le président de la Répulique Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de soutien au pape Léon XIV, après l’annonce de son hospitalisation en vue d’une intervention chirurgicale. Un geste qui intervient quelques mois après le passage remarqué du souverain pontife sur le sol algérien.

Dans ce courrier, le président de la République dit avoir appris la nouvelle « avec une vive émotion ». Il assure le chef de l’Église catholique de « toute ma solidarité et de tout mon soutien » face à cette épreuve de santé.

Tebboune souhaite un prompt rétablissement au pape Léon XIV

Le message présidentiel tient en quelques paragraphes, mais la tonalité y est chaleureuse. Tebboune y formule le souhait, « du fond du cœur », que l’opération soit couronnée de succès. Il adresse également au pape ses vœux « de prompt rétablissement ainsi que de santé et de bien-être durables ».

Au-delà de la dimension strictement humaine, le président algérien profite de cette correspondance pour rendre hommage à l’action internationale du Saint-Père. Il salue ses efforts consacrés à la diffusion des valeurs de paix et de tolérance à l’échelle planétaire.

« Je forme le vœu que vous vous rétablissiez au plus vite, afin de poursuivre votre parcours au service de la promotion du dialogue et de l’entente entre les peuples », écrit encore le chef de l’État, avant de conclure sur l’expression de sa « très haute considération ».

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Une relation construite depuis la visite du pape en Algérie

Cette marque d’attention ne sort pas de nulle part. Elle prolonge un rapprochement diplomatique amorcé lors du déplacement du souverain pontife en Algérie, un événement sans précédent dans l’histoire récente des deux pays. Le pape s’était notamment rendu à Annaba, où son hommage à l’hospitalité algérienne depuis l’église Saint-Augustin avait largement circulé.

À son retour à Rome, Léon XIV n’avait d’ailleurs pas tardé à manifester sa reconnaissance. Un courrier officiel transmis à la présidence algérienne faisait état d’une « impression très positive », le pape y remerciant nommément le président Tebboune et l’ensemble du peuple algérien pour la qualité de leur accueil.

Les échanges entre Alger et le Vatican ont donc pris une épaisseur nouvelle. La préparation d’une représentation diplomatique du Saint-Siège en Algérie figure parmi les retombées concrètes évoquées à l’issue de ce séjour.

Interrogé par la presse nationale quelques semaines après l’événement, Abdelmadjid Tebboune n’avait pas caché l’importance qu’il accordait à ce moment. Selon lui, la venue du pape a contribué à dissiper des représentations erronées entretenues durant des décennies sur l’identité du pays.

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