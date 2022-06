Tebboune veut parier sur « la jeunesse pour relever les défis »

Aujourd’hui, lundi 20 juin 2022, en marge de l’installation du président et des membres du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), au Palais des Nations à Alger, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a souligné le fait que les circonstances d’aujourd’hui appellent des efforts concertés et le renforcement du front interne pour relever tous les défis.

Dans son allocution, le président Tebboune a déclaré : « L’installation du président et des membres du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) est la dernière étape sur la voie dans laquelle nous nous sommes engagés ensemble pour l’accomplissement de notre devoir envers le peuple « .

Il a ajouté : « Nous ferons de ce conseil un espace de dialogue, de délibération, d’échange d’idées, de présentation de propositions et de prise de responsabilités. Il a également déclaré : « Nous sommes dans une situation qui appelle des efforts concertés pour renforcer la cohésion nationale et renforcer le front intérieur face aux défis régionaux et aux enjeux internationaux complexes ».

Il a ajouté : « Nous parions avec confiance sur nos jeunes pour faire face à ces défis. »