Tebboune valide une prime de 30 % et des rappels de salaire pour ce secteur

Les enseignants algériens viennent de percevoir leurs salaires du mois de mars avec des augmentations. En plus de cette hausse, les rappels de salaire dus aux intégrations dans les nouveaux grades seront versés d’ici la fin avril, offrant ainsi une compensation financière supplémentaire aux bénéficiaires.

Grâce à l’application de la nouvelle prime compensatoire de 30 %, décrétée par le président Abdelmadjid Tebboune, les hausses nettes oscillent entre 6 000 et 12 563 dinars. Une mesure qui vise à améliorer les conditions socio-économiques des acteurs du secteur de l’éducation.

Éducation – Prime compensatoire de 30 % sur les salaires de mars : une revalorisation selon le grade

Les nouvelles grilles salariales, entrées en vigueur via le décret exécutif n°25-55 du 21 janvier 2025. Prévoient des augmentations différenciées selon plusieurs critères :

Les enseignants débutants (grade 0) bénéficient de hausses allant de 6 259 à 8 187 dinars ;

bénéficient de hausses allant de Les enseignants de grade 1 voient leurs salaires augmenter de 6 573 à 8 594 dinars ;

voient leurs salaires augmenter de À partir du grade 3 , les augmentations varient entre 7 201 et 9 108 dinars ;

, les augmentations varient entre Pour le grade 6 , la revalorisation atteint un maximum de 10 207 dinars ;

, la revalorisation atteint un maximum de Les enseignants proches de la retraite (grades 10 à 12) reçoivent une hausse allant jusqu’à 12 563 dinars ;

🟢 À LIRE AUSSI : Salaires et congés maladie/maternité : Saâdaoui dissipe le flou pour cette catégorie d’enseignants

Ce système progressif permet ainsi de valoriser les enseignants en fonction de leur ancienneté et de leur classification dans la grille des salaires de l’Éducation nationale.

Rappels de salaire : les enseignants et cadres de l’éducation recevront leurs paiements au plus tard fin avril

Outre cette augmentation de mars, une autre bonne nouvelle attend les enseignants. En effet, ceux qui sont concernés par l’intégration dans les nouveaux grades bénéficieront également de rappels de salaires. Selon les services de gestion des dépenses du personnel au niveau des directions de l’éducation, le paiement de ces rappels est programmé pour la fin du mois d’avril au plus tard.

Cette mesure vient compléter les réformes engagées par les autorités. Ayant pour but d’améliorer le statut des enseignants et renforcer l’attractivité du métier. Dans un contexte où les revendications salariales se font de plus en plus pressantes.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouvelles écoles supérieures, orientations BAC : les grandes lignes de la rentrée 2025-2026

En somme, cette revalorisation salariale s’inscrit dans une dynamique plus large d’amélioration des conditions de travail et de rémunération des enseignants algériens. En augmentant leurs revenus, le gouvernement espère apporter une meilleure reconnaissance au rôle essentiel qu’ils jouent dans la formation des générations futures.

Toutefois, certains syndicats restent prudents et attendent de voir si d’autres mesures structurelles suivront. Notamment en matière de statut professionnel et de perspectives de carrière.