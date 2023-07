Tebboune surprend par sa maitrise de la calligraphie arabe, la vidéo fait le buzz

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a achevé vendredi 21 juillet dernier, une visite historique de 5 jours en Chine, un pays avec lequel l’Algérie entretient d’importantes relations économiques et politiques.

Le Président Tebboune, suite à son interview accordée à CCTV, a laissé une forte impression en signant le livre d’or de l’établissement. Ce qui a retenu l’attention de tous, c’est sa maîtrise surprenante de l’art de la calligraphie arabe.

En effet, sur ce registre en question, le Chef de l’Etat a écrit un message de gratitude envers les autorités et le peuple chinois. « Amitiés et considération sincères à la République de Chine populaire, président, gouvernement et peuple, » a écrit Abdelmadjid Tebboune.

Mais, ce qui a particulièrement captivé l’attention n’est pas tant le contenu du message, assez commun dans ce genre de situation, mais bien la perfection de l’écriture. Celle-ci rappelle celle d’un expert, voire d’un praticien chevronné de cet art. Ce qui est encore plus remarquable, c’est qu’il a accompli cette prouesse d’un seul trait et avec une aisance déconcertante.

Depuis que les images de cet événement ont été diffusées par la chaîne chinoise, elles suscitent un véritable engouement sur les réseaux sociaux. Les internautes du monde entier sont impressionnés par les talents insoupçonnés du Président Tebboune en matière de calligraphie arabe.

Il est à rappeler, que la calligraphie arabe est un art ancestral qui a traversé les siècles et qui continue de fasciner les amateurs d’art du monde entier. Cet art de l’écriture consiste à transformer les mots en véritables œuvres d’art, en donnant une dimension esthétique aux lettres.

BRICS et investissement au cœur de la visite de Tebboune en Chine

L’Algérie a informé la Chine des mesures qu’elle a prises pour demander son adhésion au groupe BRICS, ainsi que des motivations sous-jacentes à cette démarche. Cette information a été communiquée lors de discussions approfondies entre les dirigeants des deux pays au Palais du Peuple à Pékin, selon une déclaration conjointe sino-algérienne.

L’Algérie a informé son homologue chinois des transformations essentielles que connaît son économie et de son aspiration à suivre les évolutions actuelles de l’économie mondiale. La Chine a salué la volonté positive de l’Algérie de rejoindre ce groupe et soutient ses efforts en vue de réaliser cet objectif.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a effectué une visite d’Etat de 5 jours en Chine, ou l’économie et l’investissement avaient au cœur du programme de cette dernière. Dans ce contexte, 9 ministres, dont ceux des Énergies et des Mines, de l’Industrie et Commerce, ainsi que des patrons de grandes entreprises, comme Mobilis et Sonatrach, avaient accompagné le président de la République.

Abdelmadjid Tebboune a annoncé le jeudi 20 juillet 2023 que la Chine investira en Algérie 36 milliards de dollars. Ces investissements colossaux concerneront plusieurs secteurs, dont : l’industrie manufacturière, les nouvelles technologies, l’économie de la connaissance, les transports et l’agriculture.