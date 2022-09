Tebboune souhaite une bonne rentrée scolaire aux élèves

Le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, a souhaité une bonne rentrée scolaire aux élèves algériens via un tweet sur son compte Twitter.

En effet, ce mercredi 21 septembre marque le début de l’année scolaire 2022 – 2023, pour plus de 11 millions d’élèves. Le chef de l’État n’a pas manqué cette occasion pour souhaiter une bonne rentrée aux élèves ainsi qu’au personnel du secteur de l’éducation nationale.

« Je souhaite toute la réussite à nos élèves, à l’occasion de la rentrée scolaire… C’est désormais l’heure du sérieux et du travail et réussite si Dieu le veut, pour vous tous, et pour toute la famille de secteur de l’Éducation. » Peut-on lire que le tweet publié sur le compte du président de la république, ce mercredi 21 septembre durant la matinée.

Le ministre de l’Education nationale donne le coup d’envoi de l’année scolaire 2022

Pour cette nouvelle année scolaire, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a donné le coup d’envoi à partir de la wilaya de Djanet. Il a aussi eu l’occasion d’assister au premier cours d’introdution sous le slogan « Une rentrée scolaire dans un espace propre », au sein de l’école Lala Fatma N’Soumer.

Plus de 11 millions d’élèves retrouvent les bancs de l’école, ce mercredi 21 septembre 2022. Ces derniers sont répartis sur environ 30.000 étalissements scolaires dénombrés à travers le territoire national.