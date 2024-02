Tebboune souhaite avoir une agence spatiale ultraperformante

Le président Abdelmadjid Tebboune a pris une décision cruciale pour l’avenir de l’Agence Spatiale Algérienne (Asal). Lors d’une réunion récente, il a décidé de lui fournir tous les moyens nécessaires pour remplir ses missions dans divers domaines du développement national.

En effet, lors de cette réunion, présidée par le président lui-même et avec la participation de divers hauts responsables, il a été décidé d’équiper l’Asal avec les outils techniques les plus modernes, de lui accorder des moyens financiers conséquents et de renforcer sa ressource humaine avec des spécialistes hautement qualifiés.

Le président Tebboune a également souligné l’importance de la coopération avec les partenaires stratégiques de l’Algérie dans le domaine spatial. Ces partenariats, conclus avec des pays tels que la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud, l’Italie, la Russie et la Turquie, visent à promouvoir les activités spatiales à des fins pacifiques et à faciliter l’échange d’informations et de services.

Outre son rôle dans le domaine spatial, l’Asal joue un rôle crucial dans le développement de l’agriculture algérienne, en particulier dans les régions sahariennes. Le recours aux technologies spatiales, telles que les drones et les images satellites, est désormais envisagé pour optimiser l’utilisation des terres agricoles et améliorer la sécurité alimentaire du pays.

Vers une modernisation agricole

En outre, le ministère de l’agriculture a annoncé son intention de collaborer étroitement avec l’Asal pour créer une carte nationale des capacités de production agricole, facilitant ainsi une meilleure gestion des ressources agricoles. Cette initiative marque une étape cruciale dans la modernisation du secteur agricole en Algérie.

De plus, dans le cadre de sa coopération internationale, l’Asal a signé un mémorandum d’entente avec l’agence spatiale italienne ASI. Ce mémorandum vise à renforcer la coopération dans les domaines de l’observation des terres et de la modernisation des moyens de production céréalière, soulignant ainsi l’engagement continu de l’Algérie envers le développement agricole.

Pour conclure, la décision du président Tebboune de doter l’Asal de moyens modernes et de promouvoir la coopération internationale dans le domaine spatial ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de l’Algérie, tant sur le plan technologique que sur le plan agricole. Ces initiatives marquent un pas important vers un avenir plus prometteur pour le pays.