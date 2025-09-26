Tebboune s’exprime ce soir : nouvel entretien avec la presse nationale prévu à 21h

Dans son entretien périodique avec les représentants de la presse nationale, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est revenu sur plusieurs dossiers d’actualité, tant sur le plan national qu’international.

Un extrait de cet entretien a été diffusé par la Présidence de la République, en prélude à sa diffusion intégrale prévue ce vendredi à 21h sur les chaînes de télévision et stations de radio publiques.

4e édition de l’IATF : Une réussite africaine signée Alger

Le chef de l’État a tout d’abord salué « le succès éclatant » de la 4e édition du Salon du Commerce Intra-Africain (IATF 2025), organisé à Alger. Un événement continental d’envergure qui, selon lui, témoigne des « capacités organisationnelles remarquables de l’Algérie ». Ce succès positionne le pays comme un acteur central du développement économique africain, a-t-il estimé.

Sifi Ghrieb : « Un homme de terrain »

Interrogé sur la récente nomination du Premier ministre, le Président Tebboune a souligné que le choix s’est porté sur « un homme de terrain, qui connaît bien les réalités du pays ». Une désignation qui, selon lui, illustre un souci de cohérence et d’harmonie avec la vision présidentielle.

« Fier du peuple algérien »

Sur le plan économique, le président n’a pas caché sa satisfaction face à la réduction du taux d’inflation, désormais inférieur à 4 %. « Je suis fier des Algériennes et des Algériens, qui ont contribué par leur travail et leur résilience à atteindre cet objectif », a-t-il déclaré.

Cap sur la modernisation agricole et la numérisation

Abordant le secteur agricole, M. Tebboune a insisté sur l’importance de la modernisation : « L’agriculture est aujourd’hui un domaine scientifique, fondé sur des techniques précises. Il est temps de passer à l’ère de la modernisation et de la numérisation », a-t-il affirmé.

À ce titre, il a fixé la fin de l’année comme échéance pour l’achèvement du projet de numérisation, avertissant que des « mesures radicales » pourraient être prises en cas de retard.

Vers une révision technique du Code électoral

Enfin, le président de la République a annoncé une révision prochaine du Code électoral, précisant qu’elle concernera certains aspects techniques du texte, dans le but de renforcer la transparence et l’efficacité du processus électoral.

L’entretien intégral du Président Tebboune, diffusé ce soir, apportera sans doute plus de précisions sur les réformes évoquées et la feuille de route gouvernementale à venir.

