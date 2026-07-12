Allocation touristique de 750 euros : Tebboune annonce une nouvelle mesure pour lutter contre les abus

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres qui a débouché sur des décisions à effet immédiat. Deux mesures dominent les annonces : l’obligation de régler l’allocation touristique par carte bancaire, pour couper court aux détournements de devises, et un ultimatum d’un mois adressé aux ministères pour interconnecter leurs systèmes informatiques via le Centre national des données. Des orientations qui traduisent une volonté de reprendre le contrôle, à la fois sur les finances publiques et sur la modernisation de l’administration.

L’allocation touristique désormais payée par carte bancaire pour stopper la fuite des devises

La mesure la plus immédiate concerne directement les voyageurs algériens. Face à des abus répétés et documentés, le chef de l’État a tranché : à titre provisoire, l’allocation touristique ne sera plus versée en espèces. Son règlement passera obligatoirement par la carte bancaire.

Le constat qui a motivé cette décision est sans appel. Des intermédiaires et certaines agences de tourisme exploitaient le dispositif pour capter des devises sans que les bénéficiaires légitimes n’en profitent réellement. Un saignement de la réserve de change s’opérait ainsi en toute discrétion, au détriment des citoyens et des finances de l’État.

En imposant le circuit bancaire, Tebboune entend rendre chaque transaction traçable et vérifiable. Les courtiers qui prospéraient sur cette faille se retrouvent, de fait, exclus du mécanisme. La mesure est présentée comme temporaire, le temps que des garde-fous plus structurels soient mis en place.

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Un mois pour connecter tous les secteurs à la plateforme numérique nationale

Sur le front de la transformation numérique, le président Tebboune a fixé un calendrier serré. Les différents ministères disposent d’un délai maximal d’un mois pour réaliser une interconnexion intersectorielle en s’appuyant sur le Centre national des données. L’objectif : élargir concrètement l’offre de services numériques accessibles aux citoyens.

Cette injonction s’inscrit dans le cadre plus large de la Portail national des services numériques, dont les potentialités ont été présentées lors de la même réunion. Aujourd’hui, trop de démarches administratives restent cloisonnées dans des silos ministériels qui ne communiquent pas entre eux. Le président veut briser ces verrous en un mois.

Le message est clair : la digitalisation de l’État n’est plus une option à long terme. C’est une priorité opérationnelle, avec une échéance précise et une responsabilité directement engagée. La plateforme dzds.dz, qui simplifie déjà l’accès aux documents d’état civil pour les Algériens, illustre le type de résultats attendus à grande échelle.

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Coopération avec le Niger et le Tchad, startups et tourisme au menu du Conseil

Au-delà de ces deux mesures phares, la réunion a couvert un spectre plus large. Le suivi des accords de coopération conclus avec le Niger et le Tchad a occupé une partie des débats. Ces partenariats, régulièrement remis à l’ordre du jour depuis le Conseil des ministres du 3 mai 2026, portent sur des secteurs stratégiques : énergie, infrastructures et échanges commerciaux. Tebboune a réaffirmé sa volonté d’en accélérer la mise en œuvre concrète.

Le développement de l’écosystème des startups a également figuré à l’ordre du jour. L’Algérie cherche à structurer un environnement favorable à l’entrepreneuriat innovant, en mobilisant les outils numériques et les financements adaptés. Enfin, un exposé consacré à la saison touristique a permis d’évaluer les préparatifs en cours, dans un contexte où le pays ambitionne de renforcer son attractivité, notamment après son inclusion parmi les destinations mondiales à ne pas manquer en 2026.

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