Tebboune s’envole vers la Russie pour une visite d’Etat de 3 jours

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entame aujourd’hui, le mardi 13 juin 2023 une visite officielle de trois jours en Russie dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays. Cette visite fait suite à une invitation du président russe Vladimir Poutine.

« A l’invitation du Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entame aujourd’hui une visite d’Etat en Fédération de Russie, qui dure trois jours, dans le cadre du renforcement coopération entre les deux pays amis », indique un communiqué de la présidence.

Le communiqué ajoute : « Au cours de cette visite, le président de la République participera aux travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, en Russie ».

L’Algérie et la Russie entretiennent des relations diplomatiques depuis plus de 50 ans. Depuis lors, les deux pays ont coopéré dans différents domaines, tels que l’énergie, la défense et la culture. Cette visite officielle vise à renforcer ces relations et à explorer de nouvelles opportunités de coopération.

Tebboune participera également au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, une plateforme importante pour les investisseurs et les dirigeants d’entreprises du monde entier. Cette participation témoigne de la volonté de l’Algérie de se positionner comme un partenaire économique clé pour la Russie et pour d’autres pays.

A LIRE AUSSI : La visite d’État du président Tebboune en France reportée après l’été ?

Des accords économiques attendus

Au cours de cette visite officielle, des accords économiques importants sont attendus. La Russie est un important producteur de pétrole et de gaz, et l’Algérie est également un producteur important de gaz. Il est donc possible que les deux pays travaillent ensemble dans le domaine de l’énergie.

En outre, l’Algérie est un marché important pour les entreprises russes, notamment dans les domaines de la construction, de l’agriculture et de la technologie. Les deux pays pourraient également explorer des opportunités de coopération dans les domaines de la santé, des sciences et de l’éducation.

Outre les questions économiques, la situation en Libye devrait également être un sujet de discussion important. L’Algérie et la Russie soutiennent tous deux une solution politique à la crise libyenne et ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans le pays.

Le président Tebboune a récemment appelé à une solution politique pour mettre fin à la crise libyenne et a souligné l’importance d’une coopération internationale pour y parvenir.