Tebboune s’entretient avec son homologue mozambicain qui participera au 7e Sommet du GECF

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu aujourd’hui, jeudi 29 février 2024, en tête-à-tête, avec son homologue de la République du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, qui effectue une visite d’amitié et de travail en Algérie.

En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé au siège de la présidence de la République, un accueil officiel au président de la République du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi. Les deux Présidents ont écouté les hymnes nationaux des deux pays et passé en revue des détachements des différentes forces de l’Armée nationale populaire (ANP) qui leur ont rendu les honneurs.

Plutôt durant la matinée, le Président du Mozambique s’est rendu au sanctuaire des Martyrs (Alger) où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la glorieuse Guerre de libération nationale.

Le président mozambicain participera au 7e Sommet du GECF

Il est à rappeler que le président du Mozambique, a entamé hier mercredi à Alger, une visite d’amitié et de travail en Algérie, à l’invitation du Chef de l’Etat Tebboune.

Pour conclure, cette visite s’inscrit aussi dans le cadre du renforcement et de la consolidation des liens de fraternité et de solidarité historiques unissant l’Algérie et le Mozambique, intervient à la veille de la participation du Président Filipe Jacinto Nyusi, aux travaux du 7e Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) qui se tiendra du 29 février au 2 mars à Alger.