Tebboune s’entretient avec plusieurs chefs d’Etats en marge de la 78e AG de l’ONU

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a entamé des rencontres à New York, aux États-Unis, en marge de la 78e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies (AG de l’ONU).

Ces rencontres et entretiens avec des chefs d’État du monde entier ont mis en lumière l’importance de la coopération bilatérale ainsi que des questions internationales et régionales. Dans cet article, nous explorerons les principaux événements de la visite du Président Tebboune à New York et son engagement dans les enjeux mondiaux de la 78e session de l’AG de l’ONU.

En effet, le Président Tebboune a eu l’occasion de rencontrer plusieurs de ses homologues internationaux pour discuter de questions bilatérales cruciales. Donc, il a accueilli le Président palestinien, Mahmoud Abbas, et s’est entretenu avec le Président suisse, Alain Berset. Ces rencontres ont permis de renforcer les relations diplomatiques et de discuter de sujets d’intérêt mutuel.

Au siège de l’ONU, le Président Tebboune a également eu des discussions fructueuses avec son homologue iranien, Ebrahim Raïssi, le Président ghanéen, Nana Akufo-Addo et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Ces échanges diplomatiques ont mis en évidence l’engagement de l’Algérie dans la coopération internationale et sa volonté de contribuer aux efforts visant à résoudre les défis mondiaux.

La 78e Session de l’AG de l’ONU réunissant les leaders mondiaux

En outre, la 78e session ordinaire de l’AG de l’ONU a attiré l’attention du monde entier, avec la participation de quelque 140 dirigeants mondiaux. L’objectif principal de cette session est de relancer l’Agenda de Développement durable 2030, qui a été adopté en 2015. Cet agenda vise à aborder des questions cruciales telles que la paix, le progrès et le bien-être à l’échelle mondiale.

L’AG de l’ONU s’engage à relever de nombreux défis mondiaux, dont certains sont d’une importance cruciale pour l’avenir de la planète. Parmi ces défis figurent la lutte contre les changements climatiques, la réduction des inégalités, la promotion de la justice sociale et le renforcement de la sécurité internationale.

Pour conclure, il est à noter que c’est le représentant permanent de Trinité-et-Tobago, Dennis Francis, qui préside la 78e session de l’AG de l’ONU. Sous sa direction, cette réunion internationale a réussi à rassembler des dirigeants du monde entier pour travailler ensemble sur des solutions aux problèmes mondiaux. Le leadership efficace de Francis a permis de maintenir un dialogue ouvert et constructif entre les pays participants.