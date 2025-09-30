Tebboune s’entretient au téléphone avec l’Emir du Qatar

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu au téléphone avec l’Émir du Qatar, son altesse Cheikh Tamim ben Hamed Al Thani. Ils ont évoqué la cause palestinienne et sont convenus de se rencontrer prochainement.

« Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a eu aujourd’hui un entretien téléphonique avec son frère, Son Altesse l’Émir de l’État du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani », a annoncé la Présidence de la République en cette fin de journée.

« À cette occasion, il l’a remercié pour tous les efforts qu’il déploie, lui et l’État du Qatar, en faveur de la cause palestinienne malgré l’agression récente dont elle a été victime, l’encourageant à poursuivre ces efforts afin de lever l’injustice pesant sur le peuple palestinien frère », ajoute le communiqué de la Présidence.

Projets communs et partenariats économiques

Enfin, Le Président de la République a abordé avec son frère, l’Émir du Qatar, les solides relations bilatérales entre les deux pays. Les deux chefs d’États sont convenus de se rencontrer prochainement.

La société qatarie Baladna lance un ambitieux projet agro-industriel en Algérie, d’une valeur de 3,5 milliards de dollars. Le projet, qui vient d’entrer dans sa première phase avec la signature de contrats initiaux de 500 millions de dollars, s’annonce comme le plus grand complexe laitier intégré au monde.

Impact sur l’industrie laitière algérienne

L’ambassadrice américaine en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, a confirmé l’acheminement de vaches laitières américaines vers l’Algérie. Le projet bénéficiera également de l’expertise de l’entreprise américaine Valmont pour des systèmes d’irrigation avancés.

S’étendant sur 117 000 hectares, le complexe comprendra trois pôles majeurs : une ferme céréalière et fourragère, un centre d’élevage bovin, et une usine de production de lait en poudre. Avec un cheptel prévu de 270 000 têtes, l’installation vise une production annuelle de 1,7 milliard de litres de lait, soit 50% des besoins nationaux algériens en lait et en viandes rouges.

Ce partenariat stratégique, officialisé en avril 2024, marque une nouvelle ère dans la coopération agricole internationale et promet de transformer significativement le secteur laitier algérien.

