Tebboune secoue les dirigeants de Fiat Algérie : « Ne perdons pas de temps ! »

Le président Tebboune a procédé hier — mardi 20 juin 2023 — à l’inauguration, au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger), de la 54e Foire internationale d’Alger (FIA). Le thème de l’édition 2023 de la FIA est : « Algérie : vision et nouvelles perspectives ».

Lors de cet événement incontournable, le président de la République a rencontré un grand nombre d’acteurs économiques nationaux et étrangers, dont ceux de l’entreprise automobile Fiat Algérie. À ces derniers, il a tenu un discours sans langue de bois sur l’avenir du secteur automobile en Algérie.

À son arrivée au stand du constructeur italien, FIAT, Abdelmadjid Tebboune a souligné que le marché automobile algérien « connaît une demande croissante ». Ainsi, il est nécessaire « d’accélérer le démarrage de la production de véhicules de cette marque en Algérie afin de répondre aux besoins du marché national ».

« L’État est disposé à aplanir les difficultés », a ajouté le président de la République, soulignant qu’« en cas d’embûches, le ministre du secteur pourrait être saisi, et à travers lui la Présidence de la République de manière directe ».

Avant de quitter le stand de Fiat Algérie, Tebboune a rappelé encore une fois l’urgence d’assainir la situation du marché automobile en Algérie. « Ne perdons pas de temps ! Ne perdons pas de temps », a-t-il répété aux représentants de la marque italienne.

L’Italie invitée d’honneur de la Foire internationale d’Alger (FIA) 2023

Du reste, les organisateurs de la Foire internationale d’Alger ont désigné l’Italie comme invité d’honneur de cette 54e édition. Ce geste symbolique confirme, si besoin est, le caractère de partenaire économique privilégié de l’Italie pour l’Algérie.

À ce propos, le président de la République a affirmé que « l’Algérie était favorable à l’établissement d’un partenariat stratégique avec l’Italie et au renforcement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines et secteurs ».

Au pavillon de l’Italie, A. Tebboune s’est félicité de la profondeur des relations qui unissent l’Algérie et l’Italie « depuis de longues années ». « L’Algérie est prête à coopérer avec l’Italie dans tous les domaines qui intéressent les deux pays », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, signalons que 640 exposants (573 algériens et 165 étrangers) et 30 pays différents (dont 20 sous pavillon officiel) participeront à cette 54e édition de la FIA. Celle-ci a ouvert ses portes le mardi 20 juin et se poursuivra jusqu’au dimanche 25 juin.