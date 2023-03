Tebboune se rendra en Chine durant l’année en cours

Le Secrétaire général (SG) du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Amar Belani a reçu l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, M. Li Jian. Au cours de cette rencontre les deux parties ont pu abordé plusieurs points, dont la visite du président Tebboune au cours de cette année 2023.

En effet, selon un communiqué du ministère des Affaire étrangères, le Secrétaire général (SG) du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Amar Belani a reçu hier, le mercredi 8 mars 2023, l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, M. Li Jian

Durant cette rencontre, les deux parties se sont félicitées de la profonde amitié et de l’esprit de solidarité qui ont toujours marqué les relations historiques entre l’Algérie et la République populaire de Chine, saluant aussi la volonté commune des dirigeants des deux pays de hisser la coopération bilatérale à des niveaux plus élevés, à la hauteur des potentialités que recèlent les deux pays en termes d’intégration économique et de présence géopolitique et diplomatique sur les scènes régionale et internationale.

A quand une visite du président Tebboune en Chine ?

De plus, les discussions approfondies et fructueuses entre les deux parties ont porté sur les échéances à venir inscrites dans l’agenda des relations bilatérales, en tête desquelles la visite que compte effectuer le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, cette année en République de Chine.

A ce propos, les deux parties ont insisté sur l’impératif de bien préparer cette visite importante et de réunir toutes les conditions à même de mener à bien cette échéance bilatérale centrale, censée réaliser un bond qualitatif dans les relations algéro-chinoises, et insuffler un contenu plus solide et diversifié au partenariat global que les deux pays ambitionnent d’asseoir.

Pour conclure, les deux parties ont souligné l’impératif d’accélérer la concrétisation des projets structurants majeurs, inscrits dans le 2e Plan quinquennal de coopération stratégique globale (2022-2026). Mais aussi le Plan exécutif pour la concrétisation conjointe de l’Initiative de la Ceinture et de la Route et le Plan triennal (2022-2024) de coopération dans des domaines stratégiques.

