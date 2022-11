Tebboune se rend au Qatar pour assister à l’ouverture du Mondial 2022

Quelques heures nous séparent du coup d’envoi de la nouvelle édition de la Coupe du Monde de football qu’organise le Qatar. Ce samedi 19 novembre 2022, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est rendu à Doha à l’invitation de Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Émir du Qatar, et ce, afin d’assister à la cérémonie d’ouverture du Mondial 2022, prévue demain.

Dans un communiqué rendu public ce samedi, la Présidence de la République a fait savoir que « le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, s’est rendu aujourd’hui au Qatar pour prendre part à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de football 2022, prévue demain, dimanche 20 novembre 2022, à Doha ».

D’ailleurs, le communiqué de la Présidence n’a pas manqué de souligner que le Président Tebboune se rend au Qatar pour assister à cette cérémonie « à l’invitation de frère, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Émir de l’État du Qatar ».

Pour rappel, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait invité l’Émir du Qatar pour assister à la cérémonie d’ouverture de la 19ᵉ édition des Jeux Méditerranéens Oran 2022 que l’Algérie a organisé en juin dernier, en sa qualité d’invité d’honneur. En effet, Son Altesse le Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani s’était rendu à Oran le 25 juin pour prendre part à la cérémonie d’ouverture des JM. De plus, il avait même posté une vidéo à l’issue de sa visite en Algérie.

Coupe du Monde 2022 : Cheb Khaled interprète le nouvel hymne du Mondial

En outre, il convient aussi de rappeler que Qatar Airways a diffusé, jeudi soir, sur sa chaîne YouTube officielle le nouvel hymne de la Coupe du Monde 2022, baptisé « C.H.A.M.P.I.O.N.S. ». Le nouveau son dédié au Mondial de football a été interprété par le King du Rai, Cheb Khaled, et le célèbre DJ Rodge.

Ainsi, et à travers cet hymne, la compagnie aérienne qatarie souhaite offrir une expérience complète à ses passagers et aux fans de football qui affluent au Qatar pour prendre part à la nouvelle édition de cette compétition planétaire. D’ailleurs, le nouveau son du Cheb Khaled se joue sur des rythmes mouvants et dynamiques avec des paroles en arabe, en français et en anglais pour traduire au mieux la passion unissant tous les fans à travers le monde pour le football.