Tebboune scelle l’amitié avec Oman : un cheval Barbe offert au Sultan Haïtham ben Tariq

Lundi 5 mai, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé un geste fort en symbole et en tradition à son invité de marque, le Sultan d’Oman, Haïtham ben Tariq. À l’occasion de la visite d’État de ce dernier en Algérie, le chef de l’État algérien lui a offert un cheval barbe de race pure, nommé Hilal. Ce cadeau diplomatique, chargé de valeur culturelle, vient illustrer les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Le cheval en question est un superbe étalon gris, âgé de trois ans, mesurant 1,56 mètre au garrot. Dans une vidéo diffusée par la présidence de la République sur les réseaux sociaux, on voit l’animal dans un enclos, tenu par des soigneurs. L’élégance du cheval et le soin porté à sa présentation témoignent de l’importance accordée à cette offrande, très appréciée dans la culture arabe et maghrébine.

Un cadeau royal pour une visite d’État

Cette remise de cadeau s’est déroulée dans le cadre d’une visite officielle de deux jours du Sultan Haïtham ben Tariq en Algérie, qui a pris fin lundi soir. Arrivé dimanche à Alger, le souverain omanais a été accueilli à l’aéroport international Houari Boumediène par le président Tebboune en personne, dans un cérémonial marqué par la solennité et la chaleur.

Au-delà du symbolique, cette visite a également été marquée par des avancées concrètes dans les relations bilatérales. À l’issue des discussions, les deux pays ont signé pas moins de 11 accords et mémorandums d’entente. Ces partenariats touchent plusieurs secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’industrie, le commerce et les investissements.

Algérie-Oman : 11 accords signés et un cheval offert

Parmi les initiatives les plus remarquées figure la création d’un fonds d’investissement conjoint, réunissant le ministère algérien des Finances et le fonds d’investissement omanais. Ce projet vise à soutenir des initiatives économiques communes et à renforcer la coopération financière entre Alger et Mascate.

La visite du Sultan Haïtham ben Tariq s’inscrit dans une volonté partagée de renforcer les échanges politiques, économiques et culturels entre l’Algérie et le Sultanat d’Oman. Le geste du président Tebboune, en offrant Hilal, est venu sceller cette ambition dans une tradition séculaire de diplomatie par le don.

Ce moment, à la fois solennel et symbolique, marque un tournant dans les relations algéro-omanaises, qui semblent plus que jamais orientées vers un avenir de coopération renforcée.